Gübre Kullanımında Bilinçlenme Eğitimi - Son Dakika
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Yerel

Gübre Kullanımında Bilinçlenme Eğitimi

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde öğrencilere gübre çeşitleri ve bilinçli kullanım eğitimi verildi.

16.05.2025 12:46
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerine, tarım sektöründe kullanılan gübre çeşitleri ve gübrelemenin önemi anlatıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Keles, gübre kullanımında yapılan yanlışların genellikle toprak analizi yapılmadan karar verilmesinden kaynaklandığını, toprakta pH seviyesinin yüksekliği, kireç oranının fazlalığı ve organik madde eksikliklerinin bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri yeterince alamamasına yol açtığını söyledi.

Ziraat Fakültesi'nde eğitim gören geleceğin ziraat mühendisleri, tarımsal üretim ve gübre satışı yapan firmayı ziyaret etti. Sektörde kullanılan gübre çeşitleri konusunda ziraat mühendisi Mustafa Türkmen, hangi gübrenin hangi zaman diliminde ne amaçla kullanılması gerektiği konusunda öğrencileri bilgilendirip, sorularını yanıtladı.

"Toprakların analiz edilmeden gübrelemeye karar verilmesi ile birlikte bazı yanlışlar yapılabiliyor"

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Keles, toprak, su ve yaprak analizlerinin sonucuna göre yapılacak gübreleme ve organik madde takviyesinin, ürün verimliliğini doğrudan etkilediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yozgat tarımında, özellikle İç Anadolu'da hatta Türkiye çapında da bundan bahsedebiliriz, toprakların analiz edilmeden yetiştiricilerin gübrelemeye karar verilmesi ile birlikte bazı yanlışlar yapılabiliyor. Bu yanlışlar nedir? Mesela toprağın pH yüksekliği ya da kireç oranının yüksekliği ya da organik maddedeki düşüklük sebebiyle bitkilerin topraktaki makro ya da mikro besin elementleri optimum seviyelerde alamamasına sebebiyet verebiliyor, bu tarz konular ve yanlış uygulamalar. Doğru uygulamalar nasıl oluyor? Öncelikle toprak analizi, su analizi, sulama suyundaki içeriğindeki elementler içerikleri, yine pH değerleri ve yaprak analizleri. Bunun üç temel analiz var. Bu analizlerle beraber topraklarımızı, bitkilerimizi analiz edip gübrelemeye ya da organik madde eklenmesine ona göre karar vermek gerekiyor. Tabii bu tarz yanlışlar olabiliyor. Bu da neden kaynaklı? Genel olarak bilinçsizlikten sebebiyet olan durumlar. Çeşitli gübreleri yerinde göstermek, öğrencilerimize hangi gübrenin hangi konularda kullanılması gerektiğini yerinde göstererek, teorikten uygulamaya doğru bir eğitim vermek hasebiyle burada daha bilinçli bir hale getirmek, okullarından da bölümlerinden de daha bilinçli ve nitelikli ziraat mühendisi olarak mezun olmalarını sağlamak amacıyla şu anda buradayız."

Kaynak: ANKA

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