Gülistan Doku'nun annesi hastaneye kaldırıldı

(TUNCELİ) -Haber: Caner AKTAN
Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin adliyeye sevk edildiği sırada fenalaşan anne Bedriye Doku hastaneye kaldırıldı.
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 7'si daha bu sabah Tunceli Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerin adliye önüne getirildiği sırada fenalaşan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku için ambulans çağrıldı. Bedriye Doku, tedavisi için Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
