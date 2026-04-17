Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltı

17.04.2026 22:28
Tunceli Devlet Hastanesi eski başhekimi Çağdaş Özdemir, Gülistan Doku'nun kayıtlarının silinmesi nedeniyle gözaltına alındı.

(TUNCELİ) -Haber: Caner Aktan

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir Bursa'da gözaltına alındı.

Altı yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasında 13 kişi gözaltına alınmıştı. Akşam saatlerinde dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in ardından dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Çağdaş Özdemir'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Bursa'da gözaltına alınan Özdemir'in Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarının silinmesine ilişkin suçlandığı belirtiliyor. Soruşturmada, Doku'nun 31 Aralık 2019'da Tunceli Devlet Hastanesine giriş yaptığı ancak kayıtların silindiği bilgileri dosyaya girmişti.

Kaynak: ANKA

