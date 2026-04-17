Gülistan Doku Soruşturmasında Gözaltı Sayısı Artıyor

17.04.2026 11:23
Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

(TUNCELİ) -Haber: Caner AKTAN

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Uğurcan Açıkgöz, Ferhat Güven, Cemile Yüceer, Engin Yüceer ve Zaynal Abakarov Jandarma'daki işlemlerinin ardından Tunceli Adliyesi'ne sevk edildi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 4'ü dün sabah saatlerinde Tunceli Adliyesine sevk edilmişti.

Gökhan Ertok ve Erdoğan Elaldı hakkında tutuklama kararı verilirken, Savaş Gültürk ve Süleyman Önal hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı verildi.

Gülistan Doku'nun yakınları, adliyeye getirilişleri sırasında şüphelilere tepki gösterdi. Aile, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de adliyeye getirilmesi için feryat etti.

Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku dizlerine vurarak adalet istedi. Aile fertleri "Tuncay Sonel gelsin de sizi kurtarsın", "Tuncay Sonel katili buraya getir", "Elleriniz Gülistan'ın kanında" diye bağırdı.

Advertisement
