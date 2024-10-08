Güllüce'de Yol Krizi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Güllüce'de Yol Krizi

Güllüce\'de Yol Krizi

Arazisinden geçen yolu kapatan arsa sahibi, hak kaybını önlemek istiyor; köy halkı mağdur olacak.

08.10.2024 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'nin Güllüce köyünde bir kişi kendisine ait olan araziden geçen ve kamulaştırma yapılmayan köy yolunu, araç geçişini engellemek için trafiğe kapattı.

21 dekarlık arazisinin 5 dekarlık kısmında yol nedeniyle kayıp yaşandığını söyleyen arsa sahibi Ümit Demirkol, hak kaybının önlenmesi için ilgili kurumlarla görüştüğünü ancak çözüm bulamadığını söyledi. İçinden yol geçen arazisine dahil olan yolu tel örgü içine almak için Güllüce Baraj Yolunun ortasına direk diktiren Demirkol, amacının kimseyi mağdur etmek olmadığını ancak arsasından fedakarlık yapmayacağını belirtti.

Demirkol, "Burası bize ait tapulu arsa. Sınırlarımızı belirledik ve telle çeviriyoruz. Arsamızdan yol geçen kısımdan feragat etsem 5 dekarlık alanım gidiyor. İl Özel İdare ile görüştüm yapabilecekleri bir şey olmadığını, ana yol olmadığı için kapatabileceğimi söylediler. Burası köyün tek yolu değil, bir anlaşmaya gidildiği takdirde uzlaşmacı olacağım tabi ki hiç kimseyi mağdur etmek istemiyorum ama burası köyün tek yolu değil" diye konuştu.

50 yıllık yolu köy halkının kullanmaya devam etmesi için arsa sahibi ile görüşme yaptıklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını belirten Güllüce Köyü Muhtarı Salim Güneş ise, bu sorunun çözülmemesi durumunda bölgede istenmeyen durumların olacağını söyleyerek; "Arsa sahibi burayı kapatmak istiyor. Biz yolumuz kalsın diyoruz. Uzlaşmaya gideceğiz. Olmazsa da yol kapanacak. Kendisi de mağdur olacak biz de mağdur olacağız" dedi.

Yolu kullanan köy sakinleri ise yaşanan problemin biran önce çözülmesini isteyerek yol kapandığı taktirde mağduriyet yaşayacaklarını ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güllüce'de Yol Krizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Cani Semih Çelik’in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı Cani Semih Çelik'in intihar ettiği anlarda surlarda gözüken gizemli şahsın müzakereci polis olduğu ortaya çıktı
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
12:42 Atatürk heykeline balyozlu saldırı Vatandaşlar anında müdahale etti Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Vatandaşlar anında müdahale etti
12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
20:20 Etkileşim uğruna bu yapılır mı Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü Etkileşim uğruna bu yapılır mı? Katliamın yaşandığı surda utandıran görüntü
20:19 TFF’den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldi TFF'den tecavüz davası devam eden Atakan Karazor ile ilgili açıklama geldi
20:07 Karısını ve down sendromlu kızını bıçakla rehin aldı Karısını ve down sendromlu kızını bıçakla rehin aldı
19:32 Bakan Tunç’tan ’İyi Hal İndirimi’ ve ’Hadım Yasası’ açıklaması Bakan Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' açıklaması
19:08 İmamoğlu’ndan Bakan Şimşek’e dikkat çeken ziyaret İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e dikkat çeken ziyaret
19:06 Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu arasında Ismail Jakobs krizi yaşandı
18:25 Aileler dikkat: Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü Aileler dikkat: Bunlar sadece buzdağının görünen yüzü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 14:22:45. #1.11#
SON DAKİKA: Güllüce'de Yol Krizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.