Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan Güllük Belde Evi\'nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi

Tepebaşı Belediyesi tarafından 900 bin liraya yapılan Güllük Belde Evi'nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirilirken, tören öncesinde Eko Şov Ritim Grubu konser verdi.
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Cengiz Sozöz Parkı'nda yapılan Güllük Belde Evi, düzenlenen törenle aüçıldı. Açılış töreni öncesinde Eko Şov Ritim Grubu, plastik ve demir çöp kutularından oluşturdukları enstrümanlar ile konser verdi. Yoğun katılım olan açılış töreninde vatandaşlar keyifli dakikalar geçirdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, açılış öncesinde vatandaşlarla buluşup sohbet etti ve isteklerini dinledi. Güllük Belde Evi'nin kurdele kesimi, Başkan Ataç'ın konuşmasının ardından dualar eşliğinde gerçekleştirildi.
"Bu belde evimiz hem deneyimli kafe gibi hem de belde evi gibi"
Açılış töreninde konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Değerli dostlar, belde evlerini ilk 2001 yılında düşündük, projelendirdik. Evde boş vakit geçiren kadınlarımızı üretken yapmak adına kendi aramızda bir belde evi projesi kabul ettik ve onun ilk açılışında birazcık ekonomik açıdan handikaplı mahallelerimizi hedefledik. Fevzi Çakmak Mahallemizle başladık. Belde evimizin yanına bir de aşevi koyduk ve bu süreç bu şekilde başladı. Amaç, kadını evden çıkarıp üretken yapmaktı. Bu kısa zamanda Çamlıca Mahallesi, Batıkent ve diğer mahalleler olmak üzere devam etti. Bugün yaklaşık 26 tane belde evimiz var. 10 tane de deneyimli kafemiz var. Ama bu belde evimiz hem deneyimli kafe gibi hem de belde evi gibi" dedi.
"140 bin kadın ve 95 bin çocuğumuz belde evlerinden hizmet almış"
Güllük Belde Evi'nin Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından 900 bin liraya yapıldığını belirten Başkan Ataç, konuşmasının devamında şunları söyledi:
"Şimdi herkes sıraya girecek '900 bin liraya bize de yapın' diye. Efendim, 2009'dan bu tarafa yaklaşık 140 bin kadın, 95 bin çocuğumuz belde evlerinden hizmet almış. Bunlar çok ciddi rakamlar. Ayrıca belde evlerindeki kadınlarımıza bonus olsun diye kültür turlarına başlamıştık. Yaklaşık 200 yüz bin kişiye kültür turlarıyla Çanakkale, Anıtkabir, meclis, Bursa ve İstanbul gibi gezilerini yaptırdık. Bunların sadece 120 bini Çanakkale. Efendim, Çanakkale'nin nüfusu 110 bin. Bizim 120 bin insanımız Çanakkale'yi gördü. Bakın inanın insanlar her şeyi unutuyor, Çanakkale gezisini unutmuyor. Çünkü orada bizim geleceğimiz, şehitlerimiz, dedelerimiz, babalarımız yatıyor. Allah hepsine gani gani rahmet versin." - ESKİŞEHİR
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