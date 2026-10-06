Güloğlu, Osmaniye Kırmacılı'da taş ocaklarının zeytinliklere etkisini gündeme getirdi - Son Dakika
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Güloğlu, Osmaniye Kırmacılı'da taş ocaklarının zeytinliklere etkisini gündeme getirdi

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Güloğlu, Osmaniye Kırmacılı\'da taş ocaklarının zeytinliklere etkisini gündeme getirdi
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Osmaniye Demokrasi Platformu Başkanı Muhammet Güloğlu, Kırmacılı köyündeki tarihi üretim işlikleri ve zeytinlikleri inceledi. Taş ocağı faaliyetlerinin bölgeye etkilerinin bilimsel olarak araştırılmasını ve izinlerin açıklanmasını istedi.

Haber: Erhan ÖZMEN

?(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kırmacılı köyünde tarihi üretim işlikleri ve asırlık zeytinliklerde incelemelerde bulunan Osmaniye Demokrasi Platformu Başkanı Muhammet Güloğlu, taş ocağı faaliyetlerinin bölgenin tarihi ve doğal dokusu üzerindeki etkilerinin araştırılmasını istedi. Güloğlu, tarihi alanlar, zeytinlikler ve bölge halkının geçiminin birlikte değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Osmaniye'nin Kırmacılı köyünde tarihi üretim işlikleri ve asırlık zeytinliklerde incelemelerde bulunan Osmaniye Demokrasi Platformu Başkanı Muhammet Güloğlu, bölgenin tarihi ve doğal dokusunun korunması çağrısında bulundu. Kayalara oyulmuş havuz, kanal ve üretim düzeneklerinin geçmişteki üretim kültürüne ışık tuttuğunu belirten Güloğlu, "Burada yalnızca taş ve toprak yok. Burada binlerce yıllık bir üretim hafızası var" ifadelerini kullandı.

Kırmacılı'nın Kastabala Antik Kenti, Hemite ve Karatepe-Aslantaş gibi kültürel miras alanlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Güloğlu, bölgenin kültür ve tarım turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Güloğlu, "Bu alanları birbirinden kopuk düşünemeyiz. Burada bir kültür rotası oluşturmak varken, geleceği yalnızca taş çıkarma üzerinden kurmak doğru değildir" diye konuştu.

"BİLİMSEL BİRİKİM KORUMA POLİTİKALARINA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ"

Bölgedeki üretim mirasının Prof. Dr. Füsun Tülek'in bilimsel çalışmalarında da ele alındığını belirten Güloğlu, üniversiteler ve kamu kurumlarının mevcut bilimsel birikimi koruma çalışmalarına aktarması gerektiğini söyledi.

Kırmacılı'da kapsamlı bir arkeolojik ve kültürel tarama yapılmasını isteyen Güloğlu, işliklerin yaklaşık 500 metre uzağında zeytin ezme taşı bulduklarını belirterek, "Bölge taransın, üretim araçları kayıt altına alınsın, tarihi alanların sınırları netleştirilsin" çağrısında bulundu.

ZEYTİNLİKLER İÇİN TAŞ OCAĞI FAALİYETLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Güloğlu, bölgede yürütülen taş çıkarma, kırma ve eleme faaliyetlerinin zeytinlikler ve tarihi alanlar üzerindeki olası etkilerinin araştırılması gerektiğini söyledi. Osmaniye Belediyesi'ne ait taş çıkarma, kırma ve eleme sahalarının Kırmacılı sınırları içerisinde ve çevresinde bulunduğunu belirten Güloğlu, faaliyetlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Patlatma, taş çıkarma, kamyon trafiği, kırma ve eleme işlemlerinin çevresel etkilerinin bilimsel olarak ölçülmesini isteyen Güloğlu, "Zeytinliklerin üzerine çöken tozun, patlatmaların, ağır araç trafiğinin ve çevresel etkilerin bilimsel olarak ölçülmesi gerekiyor" dedi.

Güloğlu, taş çıkarma ve işleme faaliyetlerinin durdurulmasını, ruhsat ve izinlerin kamuoyuna açıklanmasını talep etti.

Kaynak: ANKA
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