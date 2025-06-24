Gülseher Yüksel, Alaçam'ın En Genç Kadın Muhtarı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gülseher Yüksel, Alaçam'ın En Genç Kadın Muhtarı Oldu

Gülseher Yüksel, Alaçam\'ın En Genç Kadın Muhtarı Oldu
24.06.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 yaşındaki Gülseher Yüksel, babasından devraldığı muhtarlık görevine Alaçam'da başladı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde babasının mazbatası iptal edilince çalışmalara başlayan 23 yaşındaki Gülheser Yüksel, mahallesine muhtar olarak seçildi.

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı Yukarı Soğukçam Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki Gülseher Yüksel, 1 Haziran 2025 pazar günü boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için yapılan ara seçimde teveccüh görerek muhtar seçildi. Alaçam'da 23 yaşındaki Gülseher Yüksel babasından devraldığı muhtarlık görevini sürdürerek ilçenin en genç ve ilk kadın muhtarı oldu.

Dededen oğula, oğuldan kızına muhtarlık

Muhtar Gülseher Yüksel, yaptığı açıklamada, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçiminde Yukarı Soğukçam Mahallesi Muhtarı seçilen babam Eyüp Yüksel'in mazbatası iptal edildi. Onun mazbatası iptal edilince, mahalle halkından ve ailemden, akrabalarımdan gelen talepler üzerine 1 Haziran 2025 Pazar günü boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için yapılan ara seçiminde muhtar adayı olmamı istediler. Ben de aday olmadan önce babamdan önce muhtar olan merhum dedem aklıma geldi. Dededen oğula, oğuldan kızına uzanan bir süreç için çalışmalarıma başladım" dedi.

Alaçam'ın en genç ve ilk kadın muhtarı

Yapılan seçimde karşısına bir muhtar adayı çıktığını ve kendisinin 233 geçerli oyla Yukarı Soğukçam Mahallesi'nin yeni muhtarı seçildiğini kaydeden Yüksel, "Babamdan teslim aldığım bu anlamlı görevi sununa kadar şerefle taşıyıp hem merhum muhtar dedeme, aileme ve bana teveccüh gösterip muhtar olmamı sağlayan mahalle halkıma yapacağım çalışmalarla ve projelerle mahcup etmeyeceğimi belirtmek isterim. Alaçam ilçesinin en genç ve ilk kadın muhtarı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. İlkokulunda okuduğum, baba topraklarına manevi borcumu ödemenin geldiğini düşünüyorum. Üzerimde büyük emekleri bulunan annem Gülhan Yüksel'e de ayrıca şükranlarımı sunmak isterim" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Gülseher Yüksel ayrıca, yapmayı hedeflediği çalışma ve projeler ile örnek teşkil etmek istediğini de sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Politika, Alaçam, samsun, Yerel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gülseher Yüksel, Alaçam'ın En Genç Kadın Muhtarı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz
Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko’nun Nefesleri kesen derbide zafer Fenerbahçe Beko'nun
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor

17:31
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran “soru kitapçığı“ iddiasına bakanlıktan açıklama
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran "soru kitapçığı" iddiasına bakanlıktan açıklama
17:13
AK Parti’ye geçeceği iddia edilen CHP’li belediye başkanı için ihraç talebi
AK Parti'ye geçeceği iddia edilen CHP'li belediye başkanı için ihraç talebi
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
00:12
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda gruptan çıktı
Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda gruptan çıktı
00:07
Atletico Madrid’e galibiyet yetmedi Gruptan çıkamadılar
Atletico Madrid'e galibiyet yetmedi! Gruptan çıkamadılar
23:50
Bomba iddia Netanyahu’nın savaşı bitirme talebine İran’ın yanıtı ’Henüz zamanı değil’ oldu
Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu
23:44
ABD, İran saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı
ABD, İran saldırısında kullanılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntülerini paylaştı
23:38
Ertuğrul Doğan’dan Uğurcan Çakır sözleri: Resmi teklif gelmedi
Ertuğrul Doğan'dan Uğurcan Çakır sözleri: Resmi teklif gelmedi
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 19:08:18. #7.13#
SON DAKİKA: Gülseher Yüksel, Alaçam'ın En Genç Kadın Muhtarı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.