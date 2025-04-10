Gülşehri Belediyesi'nde 8 İşçinin İşine Son Verilmesi Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika
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Gülşehri Belediyesi'nde 8 İşçinin İşine Son Verilmesi Tepkilere Neden Oldu

Gülşehri Belediyesi\'nde 8 İşçinin İşine Son Verilmesi Tepkilere Neden Oldu

Yozgat'ın Gülşehri Belediyesi'nde çalışan 8 işçinin işten çıkarılması, sendika başkanının yaptığı açıklamayla büyük tepki topladı. İşten çıkarılan emekçiler için hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.

10.04.2025 14:39  Güncelleme: 14:46
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Yozgat'ın Gülşehri Belde Belediyesi'nde çalışan 8 işçinin işine son verilmesi tepkilere neden oldu.

Gülşehri Belediye Başkanı Şakir Yıldırım'ın Ramazan Bayramı sonrasında 8 işçinin işine son verdiği ifade edildi. Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Gülşehri Belediyesi önünde konuyla ilgili açıklama yaptı. Belediye Başkanı Yıldırım'a seslenen Zararsız, "Ülke olarak ekonomik bir türbülanstan geçtiğimiz doğrudur. Ancak sabit gelirlilerin, aylık ücretle çalışan emekçilerin zor durumda olduğu, kıt kanaat geçinme mücadelesi yaptığı da bir gerçektir. Ülkenin ve belediyenin ekonomik ve mali yapısını emekçiler olarak ne biz yönettik ne de biz bozduk. Belediye bir kamu kurumudur, hiç kimsenin kendi şahsi iş yeri değildir. Önce çalışanlarınıza mobbing uyguladınız, 'Gelin tazminatlarınızı ödeyeyim sendikadan istifa edin, asgari ücretle çalışın' dediniz. Bu isteklerinizi kabul etmeyen 8 emekçi üyemizi haksız ve hukuksuz yere işten çıkardınız. Belediye ve Belediye Başkanımızın zarar görmemesi için bu işçilerin tekrar işe alınmasını istiyoruz. Bu işçilerimiz tekrar işe alınmazsa hukuki her yola başvuracağız. İşe iade davası, tazminat, kötü niyet tazminatı ve zorla feragat imzalatılarak ücretlerin düşürülmesi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan iş müfettişi talebinde bulunacağız" dedi. - YOZGAT

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gülşehri Belediyesi'nde 8 İşçinin İşine Son Verilmesi Tepkilere Neden Oldu - Son Dakika

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