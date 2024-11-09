Gümeli Beldesi'nde Atatürk'ü Anma Etkinliği Düzenlendi

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Atatürk'ün hayatını anlatan filmi izlediler

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesinde vatandaşlar, Atatürk'ün hayatını anlatan filmi izleyerek anma programı düzenledi.

Zonguldak Alaplı ilçesi Gümeli beldesin yapımı tamamlanan nikah ve konferans salonunda vatandaşların da katılımıyla birlikte ölüm yıldönümü etkinliği kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad edilirken Atatürk filmi ile anıldı. Belediye başkanı Tosun belde de ilk olarak gerçekleştirilen film gösterimi hakkında şu ifadelere yer verdi;

"Bu akşam burda Gümeli Belediyemizin etkinliğini gerçekleştirdik. Atamızı Yad ettik ve vatandaşlarımızın değişik bir ortama taşımak için uğraştık. Gümeli beldemizin Nikah ve konferans salonunu bu vesileyle açmış olduk, bölgemizede Gümeli'mizede hayırlı olsun diyoruz. Tabiki burda en önemlisi iki gün sonra Atamızın ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'ı yad etmek amacıyla vatandaşlarımızla toplandık ve andık, ruhları şad olsun diyorum. Gümeli vatandaşlarıma burda nezih bir ortam düzenledik. İnşallah daha iyi ortamlar da düzenleyeceğiz.Yaz sinemaları etkinliği yapacağız. İlk milli maçımızı yayınlamıştık. Tabiki bu Gümeli'de olması gereken şeyler inşallah daha iyilerini yapacağız. Ben burdan tekrar teşekkür ediyorum katılımcılara saygılarımı sunuyorum."