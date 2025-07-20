Gümrük Ekiplerinden Kaçak Sigara Baskını

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, yıl başından itibaren 451 milyon 588 bin Türk Lirası değerinde; 2 milyon 150 paket sigara, 4 milyon 422 bin adet elektronik sigara ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlar sonucu bu yıl da gençleri bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılara göz açtırmadığını yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Bakanlık, gelişmiş teknoloji ve imkanlardan yararlanarak gerçekleştirilen operasyonlar sonucu bu yılın başından beri yaklaşık 451 milyon 588 bin Türk Lirası değerinde; 2 milyon 150 paket sigara, 4 milyon 422 bin adet elektronik sigara cinsi eşya ele geçirildiğini açıkladı.

"Gümrükler Muhafaza ekipleri, bağımlılığın her türüyle mücadelesini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor"

Ticaret Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, milletimizin yarınlarının emaneti gençlerimizin, bedenen sağlıklı, zihnen berrak ve nefsen temiz bir nesil olmasını önlemeye çalışan odaklarla, kararlılıkla mücadelesine devam ediyor. 'Dumansız Türkiye' hedefiyle geçlerimizi her türlü zarardan korumayı amaç edinen Gümrükler Muhafaza ekipleri, titiz ve özverili çalışmalarıyla halk sağlığını etkilemeye yönelik kaçakçılık girişimleri ve bağımlılığın her türüyle mücadelesini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor." - ANKARA