Gümrükçü: Esnafın Sorunlarını Dinledi

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Havra Sokağı'nda gerçekleştirdiği saha çalışmasında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gümrükçü ziyaretlerde partisinin kapısının herkese açık olduğunu vurgularken, kendisinin gerçek makamının da halkın yanı ve sokaklar olduğunu söyledi.

CHP İzmir İl Başkanlığı'nın saha odaklı yeni dönem çalışmaları kapsamında, İl Başkanı Utku Gümrükçü hafta sonu mesaisine sabahın erken saatlerde İzmir'in ticaret kalbi olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda saha taramasıyla başladı. Gümrükçü, Havra Sokağı'nda esnaf ve vatandaşların derdini dinledi.

"ESNAF KENDİ KARINDAN FEDAKARLIK EDİYOR AMA BU SÜRDÜRÜLEMEZ"

Ziyaretleri sırasında derinleşen ekonomik krizin çarşı pazar üzerindeki yıkıcı etkilerine değinen Gümrükçü, Kemeraltı'ndaki tablonun ülkenin genel durumunu özetlediğini vurguladı. Gümrükçü, "Çarşı esnafımızın ve alışveriş yapmaya çalışan vatandaşımızın hali, maalesef bugünkü Türkiye'nin gerçek bir aynasıdır. Görüştüğümüz herkes fahiş zamlardan, artan maliyetlerden ve alım gücünün erimesinden şikayetçi. Esnafımız ayakta kalabilmek ve müşterisini kaçırmamak için kendi kar marjından vazgeçerek fiyatları makul seviyede tutmaya çalışıyor. Elbette bu fedakarlık sürdürülebilir bir işleyiş değildir" dedi.

CHP'DEN ESNAFA ÜÇ ACİL CAN SUYU FORMÜLÜ

Ekonomik darboğazdan çıkış için merkezi yönetimin atması gereken acil adımları sıralayan Gümrükçü, esnafın nefes alabilmesi için üç temel yapısal reformun hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Esnafın omzundaki ağır vergi yüklerinin ivedilikle hafifletilmesi, esnaf ve sanatkarların krediye kolay ve engelsiz ulaşabilmesi ve geçmiş dönem biriken vergi ve SGK borçlarının gerçekçi bir modelle yeniden yapılandırılmasının hayati önem taşıdığını belirten CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, şu ifadeleri kullandı:

"CHP iktidarında esnafın tam koruma altına alınacağı ve vatandaşın alım gücünün artırılacağı makro politikalar bu sorunları kökten çözecektir. Ancak biz halkın iktidarını kuruncaya kadar da meydanı boş bırakmayacağız. Mevcut iktidarın bu çığlığı duyması için sokaktaki baskımızı artırarak görevimizi eksiksiz yerine getireceğiz."

"HALKIN TEK VE GERÇEK GÜNDEMİ GEÇİMDİR, EKONOMİDİR"

Sektörlerin zincirleme olarak birbirine bağlı olduğunu ve krizin tüm üretim kulvarlarını vurduğunu belirten Gümrükçü, toplumsal muhalefetin sesini her alanda yükselteceklerini ifade etti. Sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Gümrükçü, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sahaya inen, vatandaşın sesine ve isteğine gerçekten kulak veren herkes görecektir ki halkın tek ve gerçek gündemi geçimdir, ekonomidir. Manav esnafının yaşadığı tedarik sorunu doğrudan köylünün ve çiftçinin sorunudur. Balıkçıların sıkıntısı denizciliğin; peynircinin ve kasabın feryadı ise hayvancılığın ve üreticinin bitişi demektir. CHP olarak biz bu gerçek gündemi konuşmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bugün olduğu gibi her zaman sokakta, çarşıda halkın tam kalbinde olacağız, kimseyi yalnız bırakmayacağız."

"MAKAMIM SOKAKLARDIR, KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Saha çalışması boyunca vatandaşların fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Utku Gümrükçü, tüm İzmirlileri CHP İzmir İl Başkanlığı binasına davet etti. Gümrükçü, "CHP İzmir'in kapıları istisnasız tüm hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır. İl Başkanı olarak makam odamın kapısını vatandaşa açtım. Çünkü o makamların gerçek sahibi zaten halkımızın kendisidir. Benim asıl makamım sokaklardır, çarşılardır; vatandaşımızın tam yanıdır" dedi.