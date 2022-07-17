Gümülcineli Türk'ün elma şekerlerine Almanya'da yoğun ilgi - Son Dakika
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Gümülcineli Türk'ün elma şekerlerine Almanya'da yoğun ilgi

17.07.2022 12:55
Gümülcineli Türk'ün elma şekerlerine Almanya'da yoğun ilgi

Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan 72 yaşındaki Gümülcineli Türk vatandaşı İbrahim Tepeci'nin malzemelerini Türkiye'den getirerek hazırladığı elma şekerleri büyük ilgi görüyor.

Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan 72 yaşındaki Gümülcineli Türk vatandaşı İbrahim Tepeci'nin malzemelerini Türkiye'den getirerek hazırladığı elma şekerleri büyük ilgi görüyor.

Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan 72 yaşındaki Gümülcineli Türk vatandaşı İbrahim Tepeci, Nürnberg'in en işlek meydanlarında elma şekeri satıyor. Bir firmada çalıştıktan sonra emekli olan ve 4 çocuğu bulunan Tepeci, "Seneler önce Gümülcine'de yaptığım işi burada da yapmaya karar verdim. Elma şekerlerinin hazırlanmasında kullanılan malzemeleri Türkiye'den getiriyorum. Elma şekerinin lezzeti ve güzel görüntüsü nedeniyle hem çocuklar hem de büyükler bu tada ilgi gösteriyor" dedi.

"Hazırlık süreci zahmetli ve zevkli"

Elma şekerlerini özenle hazırladığını belirten Tepeci, "Elmaları marketten aldıktan sonra saplarını kesip çıkarıyorum ve iyice yıkadıktan sonra kurulayarak tahta çubukları batırıyorum. Tencereye şeker ve suyu koyarak 10-15 dakika kaynatıyorum. Limon suyu ve sağlığa zararı olmayan gıda boyasını ekleyip karıştırıyorum. Kıvamını ayarlamak için ise kaşığın ucuyla alarak mutfak tezgahına damlatıyorum. Karışımın bütün halde tezgahta biriktiğini gördüğümde şekerin iyi pişmiş olduğunu anlıyorum. Daha sonra elmaları hazırlanan şeker karışımına batırıyorum ve her tarafı şekerlenene kadar çeviriyorum. Yağlı kağıt üzerine elmaları bırakıyorum ve sertleşinceye kadar bekletiyorum. Sonra şekerlenmiş boyalı elmaları birbirine değdirmeyecek şekilde satış arabamın camekanının içine koyup satışa sunuyorum" açıklamasında bulundu.

Satış sırasında bazı sıkıntılar yaşadığını anlatan Tepecik, "Bu sıkıntılardan en önemlisi, çocuklar elma şekeri istediğinde anne veya babaları satın almak istemiyorsa çocukları çekiştirip sürüklüyorlar. Bu da beni üzüyor" ifadelerini kullandı.

Yaşam koşulları nedeniyle bu işi yaptığını belirten Tepecik, "Nürnberg'in en hareketli merkezlerinden Plarer Meydanı'ndaki Mevlana Restoranı'nın önünde elma şekerlerinin satılmasına katkı sunan ve zorda kalanların dostu olarak bilinen iş adamı Ahmet Can'a teşekkür ediyorum" dedi.

Nürnberg'in farklı caddelerinde de satış yapabileceğine dair izin belgesinin olduğunu söyleyen Tepecik, bu sayede temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade etti. Çocukken mahalleden geçen satıcıların peşine düştüklerini anlatan Tepecik, "Eskiden bizim sokaktan geçen elma şekeri, pamuk şekeri ve kağıt helva satanların peşinden giderdik. Kaybolduğumuzu düşünen ailelerimiz bizi bulduklarında biraz kızarlardı. Buna rağmen elma ve pamuk şekercisinin mahalleye gelmesini beklerdik" dedi. - NÜRNBERG

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Kaynak: İHA

Nürnberg, Türkiye, Almanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümülcineli Türk'ün elma şekerlerine Almanya'da yoğun ilgi - Son Dakika

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