Gümüşhane'de Şehitler Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşhane'de Şehitler Günü Kutlandı

Gümüşhane\'de Şehitler Günü Kutlandı

Gümüşhane'de 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü düzenlenen bir dizi programla kutlandı.

18.03.2025 15:44  Güncelleme: 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıldönümü düzenlenen bir dizi programla kutlandı.

Kutlama programı Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Vali Aydın Baruş ve Belediye Başkanı Vedat Soner'in çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki program sona erdi.

Daha sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa geçildi. Fuaye alanında öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışının ardından Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan " Malazgirt'ten Bugüne Şühedanın İzinde" adlı oratoryo gösterisi sergilendi.

"Şehitlerimizin bize bıraktığı emanete sahip çıkacağız"

Çanakkale ruhunun yeni nesillerin gönüllerinde yaşadığının altını çizen Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle bu anlamlı program hepimizi derinden duygulandırdı. Bu güzel gösteriyi hazırlayan kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Bizler, şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa sahip çıkacağız ve o mirası yüreğimizin en derin köşesinde yaşatacağız ki bu topraklar bir daha düşman çizmesiyle çiğnenmesin. Biz eminiz ki Çanakkale ruhu nesillerinin yüreğinde yaşamaya devam ediyor ve biz biliyoruz ki vatan için gerek duyulduğunda, bu milletin evlatları ölüme koşmaktan asla tereddüt etmez. Allah vatanımızı böldürtmesin, bayrağımızı indirtmesin, ezanımızı dindirtmesin ve Türk milleti kıyamete kadar baki olsun. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş ve protokol etkinlikler kapsamında Emirler Mezarlığı'ndaki şehit kabirlerini ziyaret etti. Programda şehit mezarlarına karanfil bırakılırken aziz şehitler için dualar edildi.

Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında son olarak Pençe-Kilit Harekatı sırasında 2022 yılında Kuzey Irak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in annesi Ayfer Güler'e, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen takdim töreninde konuşan Vali Baruş, "Bu madalya, şehidimizin eşsiz bir hatırası olarak sizinle kalacak. Devletimiz her türlü ihtiyacınızda bütün kurumlarıyla her zaman yanınızda olacak. Şehidimizin onurunu ve şerefini hayat boyu yaşatmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Yerel Haberler, Çanakkale, 18 Mart, Yerel, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Şehitler Günü Kutlandı - Son Dakika

Artos Dağı’nda dağcılar mahsur kaldı, birinin ayağı kırıldı Artos Dağı'nda dağcılar mahsur kaldı, birinin ayağı kırıldı
62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu GİB iddialara yanıt verdi 62 milyarlık vergi borcu siliniyor mu? GİB iddialara yanıt verdi
Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu Türkiye-Macaristan maçının hakemi belli oldu
Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın Bakanlık toplatma kararı aldı Çocuklarına alanlar hemen kaldırsın! Bakanlık toplatma kararı aldı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi
Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu Cezaevi fotoğrafı ses getirmişti! Özdağ sağlık durumuna ilişkin konuştu
Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar Beytullah Şentürk: Sosyal medyada insanlara ritüel adı altında büyü yapmayı öğretiyorlar
Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
CHP lideri Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’nin sloganına destek CHP lideri Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'nin sloganına destek
Ünlü oryantal Tanyeli’ye veda Eşinin sözleri yürek yaktı Ünlü oryantal Tanyeli'ye veda! Eşinin sözleri yürek yaktı
Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli

14:48 Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor Sunucu Ece Üner polis eşliğinde ifadeye götürülüyor
14:36 Erdoğan: Netanyahu’nun soykırım politikasına dur denmeli Erdoğan: Netanyahu'nun soykırım politikasına dur denmeli
14:04 DEM Partili Bakırhan: Öcalan’ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun DEM Partili Bakırhan: Öcalan'ın kendi partisini kuracağı mekanizmayı oluşturun
13:39 Bahçeli’den ’Sayın Öcalan’ Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok Bahçeli'den 'Sayın Öcalan' Tepkisi: Utanacak Hiçbir Açığımız Yok
13:24 İsrail’in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400’ü geçti İsrail'in Gazze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 400'ü geçti
08:50 Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde mart ayının teknik direktörü seçildi Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mart ayının teknik direktörü seçildi
08:48 Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
08:36 Erdoğan’ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev Erdoğan'ın elini öpüp harçlık alan eski Türkiye güzeline kritik görev
08:36 Altına yeni vergi getirildi Altına yeni vergi getirildi!
07:57 Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı Hayatını kaybeden Tanyeli hastalığını bu sözlerle anlatmıştı
07:20 Hamas’tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu Hamas'tan ilk açıklama: İsrail ateşkes anlaşmasını tek taraflı olarak bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2025 16:21:10. #7.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Şehitler Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.