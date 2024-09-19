Gümüşhane\'de 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

Yerel

Gümüşhane'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli program ve törenle kutlandı.

Gümüşhane'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlamaları kapsamında ilk olarak Gümüşhane Belediyesi önünden Hükümet Konağı önünde bulunan anıt önüne 'Kahramanlarla Yürüyoruz' isimli yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda sona ererken burada çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, gaziler, gazi yakınları ve kurum amirleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunumu gerçekleştirildi. Buradaki törende son olarak Gaziler adına gazi Hüseyin Cahit Kaya tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Vatan ve millet sevgisi ile görev yaparken gazilikle müjdelenen bütün gazilerin gününü kutlayan gazi Hüseyin Cahit Kaya, "Nice zaferler gören, bağımsızlığı ve istiklali için vatanını topyekün koruyan, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta ve hatta Galiçya'da kanıyla vatan toprağını süsleyen bir ecdadın torunuyum ben. ve torunu olduğum bu kutlu milletin, beylikten devlet kuran Osman'ı gibi cesur, çağ açıp çağ kapatan Fatih'i kadar kararlı, Anka Kuşu gibi küllerimizden doğmamızı sağlayan Mustafa'sı ve daha niceleri gibi bir kahramanı, bir gazisiyim. Bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda, cesaret ve yiğitlik ise şanlı Türk tarihimizde mevcuttur. Yüreğinde ve dimağında vatan ve millet sevgisi ile görev yaparken canlarını ortaya koyan ve gazilikle müjdelenen tüm arkadaşlarıma, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanının verilişinin 103'üncü yıldönümünde tüm milletimizin nezdinde şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Törenin ardından topluca çekilen hatıra fotoğrafının ardından Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever gazi ve yakınlarını makamında ağırladı. Programlar kapsamında son olarak 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Kahramanlar Sahada, Kalbimiz Onlarla' isimli spor etkinlikleri düzenlendi.

Gaziler Günü kutlamaları gün içerisinde gerçekleşecek çeşitli etkinliklerle sürecek. - GÜMÜŞHANE