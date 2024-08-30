Gümüşhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Gümüşhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Gümüşhane\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Gümüşhane'de düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü kutlandı. Törende çelenk sunuldu ve konuşmalar yapıldı.

30.08.2024 16:09  Güncelleme: 16:11
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Gümüşhane'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102.yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtında gerçekleştirilen törende ilk olarak Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Vedat Soner Başer ve İl Garnizon Komutan Vekili Albay Recai Öztürk tarafına Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Jandarma Üsteğmen Şeyda Akın, "Türk tarihinin dönüm noktasında kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sağlamlaştıran büyük zaferin 102'nci yıldönümünü gururla kutlamanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. 102'nci yıldönümünü ilk günkü gurur ve heyecandan hiçbir şey kaybetmeden, aynı duygularla kutladığımız 30 Ağustos Zaferi ile Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki yüce Türk ulusu, emperyalist güçlerin işgalci ordularını, anavatan topraklarından kesin olarak atarak ebedi, özgürlük ve bağımsızlığına kavuşturmuştur" dedi.

Bir öğrencinin "Bayrak" şiirini okuduğu programın ilk kısmı anıt önünde hatıra fotoğrafı çekilme ile son buldu.

Anıt önündeki etkinliğin ardından Vali Tanrısever, Başkan Başer ve Albay Öztürk Valilik Makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Valilik Fuaye alanında kabul töreni yapılması ile program son buldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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