Gümüşhane'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Gümüşhane'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Gümüşhane\'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Vali Baruş, uyuşturucu bağımlılığının toplumsal bir sorun olduğunu vurguladı.

13.11.2024 08:52
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Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü organizesinde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından uyuşturucu madde bağımlılığı, aile içi ve kadına şiddet ve sanal dolandırıcılık ve bahis bağımlılıklarıyla ilgili bilgi verildi. Toplantıda konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, her türlü bağımlılıkla mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu, uyuşturucu bağımlılığının ise Türk toplumu için önemli risklerden biri olduğunu belirterek, bu noktada mücadelenin daha önemli olduğunun altını çizdi.

"Uyuşturucu bağımlılığı bütün geleceğimizi tehdit ediyor"

Uyuşturucu bağımlısı kişilerin diğer bağımlılıklara göre bu durumdan kurtulmalarının daha zor olduğunu ifade eden Vali Baruş, "Kumar mal varlığımızı tehdit eden bir alışkanlık. Bunun yanında alkol, sigara bunlar hem bizim fiziki olarak sağlımızı tehdit eden hem de ruhsal olarak olumsuz etkileyip aile facialarına sebep olabilen alışkanlıklar ama üzerinde özellikle durduğumuz bir bağımlılık var ki, o bütün geleceğimizi tehdit ediyor. Sadece ailelerimizi değil, gençlerimizi, çocuklarımızı, yetişkinleri, herkesi tehdit ediyor uyuşturucu madde bağımlılığı. Gelecekte Türk toplumu için en önemli risklerden biri benim görüşüme göre uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşmasıdır. Diğer alışkanlıklardan kurtulma ihtimaliniz, madde kullanımına göre biraz daha kolay ama uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak çok zor. Bir kere bu bataklığa saplanan insanlar çabaladıkça bataklığın içine sürüklenebiliyorlar. Bu şahısların çabasıyla veya aile fertlerinin mücadelesiyle çözülebilecek bir şey değil. Tam olarak toplumsal bir duyarlılıkla ve el birliğiyle çözülebilecek bir mesele ve bunun önüne geçmek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı" dedi.

Toplantıya Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakl, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Alper Bilgiç ile okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve kurumların temsilcileri katıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Sağlık, Eğitim, Yerel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı - Son Dakika

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