Gümüşhane'de Engelli Kedilere Kedi Evi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Engelli Kedilere Kedi Evi

Gümüşhane\'de Engelli Kedilere Kedi Evi

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, engelli kediler için kedi evleri yaparak sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor.

21.12.2024 10:04
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Gümüşhane'de üniversite öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında engelli kediler için kedi evi yaptı.

Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri tarafından 'Gümüş Patiler' isimli hayvansever grubun açtığı engelli kedi bakım evi için kedi evleri yapıldı. Sokakta yaşayan her hayvan için yardım projesi hazırlayan öğrenciler her yıl onlarca kuş evini de ağaçlara asıyor. Yaşlı, ampute ve hasta kedilerin bulunduğu bakım evine evlerin yanı sıra mama ve kum desteğinde de bulunan öğrenciler bu tür sosyal sorumluluk faaliyetlerinin süreceğini ifade etti.

Hayvanlara yönelik projelerini ara vermeden sürdürdüklerini ifade eden Gümüşhane Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencisi Mehmet Özbay, "Biz öğrenciler olarak sokak hayvanlarının daha konforlu yaşayabilmeleri amacıyla neler yapabiliriz diye düşündük. Bunun sonucunda Gümüşhane'de hizmet veren Gümüş Patiler isimli grubun engelli kediler evi için neler yapılabilir diye düşündük ve elimizden geldiğince kedi evleri, mama ve onların bakımına yönelik bazılarını kendilerine hediye etmiş olduk. Bunun da devamı gelecek, sürdüreceğiz" dedi.

Öğrencilerin kendilerine sürekli destek olduğunu ifade eden Gümüş Patiler isimli hayvan sever gruptan Gül Yılmaz "Öğrencilerimiz kendi yaptıkları kedi evlerini getirdiler bize. Biz sokaktaki hayvanlar için de güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Buradaki evimizde de engelli kedilerimiz yaşıyor, görme engelli, bacağı ampute olmuş kediler, yaşlı kedilerimiz ve hasta kedilerimiz var burada kedileri tedavi ediyoruz. Üniversiteden böyle destek olan çok öğrenci grubu var bize çok destekte bulunuyorlar. Gerçekten çok başarılı projeleri var" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Engelli Kedilere Kedi Evi - Son Dakika

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