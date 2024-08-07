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- Gümüşhane'de ev kadınları fitness ile sağlıklı yaşama adım atıyor

Spor yapan anneden tüm kadınlara çağrı: "Herkesi spora davet ediyorum"

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de 2024 Hareketlilik Yılı kapsamında Gençlik Merkezi'nde düzenlenen fitness kurslarına katılan ev kadınları sporla sağlıklı yaşama adım atıyor. Kursa katılan ve 5 ayda 16 kilo veren Fatma Yılmaz, tüm kadınları spor yapmaya davet etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan etmesinin ardından Gümüşhane Gençlik Merkezi'nde başlatılan ücretsiz fitness kurslarına katılan ev kadınları sağlık ve zindelik kazanıyor.

Bugüne kadar 70'e yakın kadının katıldığı fitness kursları uzman eğitmen eşliğinde haftada 3 gün olarak gerçekleştiriliyor. Sağlıklı yaşam ve kilo verme hedeflerine ulaşan kadınlar, sporun gücüyle sosyalleşme fırsatı da yakalıyor.

"Fitness sayesinde 5 ayda 91 kilodan 75 kiloya düştüm, çok mutluyum"

Hareketlilik yılında spora başlayan annelerden Fatma Yılmaz, "Ev hanımı olduğumuz için evde spor yapamıyoruz. Kursumuz hem sağlık açısından hem dinlenme açısından gayet iyi geldi bize. Fitness sayesinde 5 ayda 91 kilodan 75 kiloya düştüm, çok mutluyum. Herkesi spora davet ediyorum" dedi.

"Zayıfladığım için herkesten güzel tepkiler aldım"

Yaşanan durum karşısında aldığı tepkileri anlatan Yılmaz, "Zayıfladığım için herkesten güzel tepkiler aldım. İlk başta spora başladığım için biraz ev hanımı olduğum için, çocuklarım olduğu için biraz önyargılı oldu. Ama kendim istediğim için sağlığım açısından gayet iyi oldu. Çok sevindim. Teşekkür ediyoruz buradan da Gençlik Spor Müdürlüğü'ne" diye konuştu.

"Buraya gelip hem sosyalleşiyoruz hem de spor yapıyoruz"

Bir diğer ev hanımı Kübra Duran da 5-6 aydır Gençlik Merkezinin bu kursuna katıldığını belirterek, "Spor hocamız çok ilgileniyor. Birebir ilgileniyor. Kas geliştirmeyi gösteriyor bize, aletleri tanıtıyor. Ekstradan çocuğumuzu yanında bırakacağımız alanlar oluyor. Hiç zorlanmıyoruz. Evde spor yapamıyoruz sürekli ev işi yapmaktan. Buraya gelip hem sosyalleşiyoruz hem de spor yapıyoruz. Bizim için güzel bir alan oluşturulmuş. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınlara özel haftada 3 gün kurs düzenliyoruz"

Sporculardan Buket Şahinöz boş zamanlarını spor yaparak geçirdiğini ve bütün kadınların spor yapmasını tavsiye ederken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Vücut Geliştirme ve Fitness Antrenörü Burcu Turhan ise haftada 3 gün Hareketlilik Yılı kapsamında başta ev kadınları olmak üzere tüm kadınlara ücretsiz fitness kursu düzenlediklerini söyledi.

"Aktif bir şekilde 20 kiloya yakın kilo veren sporcularım oldu"

Yaklaşık 3 yıldır fitness antrenörlüğü yaptığını kaydeden Turhan, "Gençlik Merkezimizin fitness salonunda egzersiz programımız kapsamında salı, perşembe ve cumartesi günleri tüm kadınlara yönelik kurs düzenliyoruz. Bu zamana kadar 60-70 sporcum vardı. Aktif bir şekilde 20 kiloya yakın kilo verdiler. Sizde kilo vermek istiyorsanız fit kalmak ve sağlıklı yaşama devam etmek istiyorsanız Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı olan Gençlik Merkezimizin fitness salonuna bekliyoruz" dedi.