Gümüşhane'de evlilikler yüzde 10, boşanmalar yüzde 67 arttı - Son Dakika
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Gümüşhane'de evlilikler yüzde 10, boşanmalar yüzde 67 arttı

25.02.2022 16:40
Gümüşhane'de evlilikler yüzde 10, boşanmalar yüzde 67 arttı

Gümüşhane'de 2021 yılında 709 çift evlenirken, 142 çift boşandı.

Gümüşhane'de 2021 yılında 709 çift evlenirken, 142 çift boşandı. Bir önceki yılla kıyaslandığında evlenmeler yüzde 10, boşanmalar da yüzde 67 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistiklerini yayımladı. Rakamlara göre Gümüşhane'de evlenen çiftlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 oranında artarak 709 oldu.

İlk evlenme yaşının erkeklerde 28,6, kadınlarda 25,5 olduğu Gümüşhane'de bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak binde 4,86 olurken bu rakamla Gümüşhane 81 il içerisinde kaba evlenme hızının en düşük olduğu il oldu.

Rakamlarda 2021 yılında Gümüşhane'de boşanan çift sayısı da paylaşıldı. Buna göre Gümüşhane'de bir önceki yıla göre yüzde 67 oranında artarak 142 çift boşandı. Bu oranla Gümüşhane, Bayburt'tan sonra bir önceki yıla göre boşanmaların en fazla arttığı şehir oldu.

İstatistiklere göre her bin nüfus başına düşen boşanma sayısı olarak tanımlanan kaba boşanma hızı Gümüşhane'de bir önceki yıla göre yüzde 75 oranında artarak binde 0,97'ye yükseldi. Gümüşhane bu oranla da Bayburt'tan sonra Türkiye'de kaba evlenme hızı bir önceki yıla göre en fazla artan ikinci şehir oldu.

İstatistiki tablolara göre 2021 yılında boşanan 142 çiftten 4'ü 1 yıldan daha az, 12'si 1 yıl, 11'i 2 yıl, 8'i 3 yıl, 8'i 4 yıl, 11'i 5 yıl, 33'ü 6-10 yıl, 12'si 11-15 yıl ve 43'ü 16 ve üzeri yıl evliydi. - GÜMÜŞHANE

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Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il İzmir Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il İzmir Samsun'da 2021'de 8 bin 945 evlenme, 2 bin 603 boşanma oldu Samsun'da 2021'de 8 bin 945 evlenme, 2 bin 603 boşanma oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Gümüşhane, Boşanma, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de evlilikler yüzde 10, boşanmalar yüzde 67 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gümüşhane'de evlilikler yüzde 10, boşanmalar yüzde 67 arttı - Son Dakika
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