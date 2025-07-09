Gümüşhane'de İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Gümüşhane'de İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Sünnet Şöleni Düzenlendi

Gümüşhane\'de İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Sünnet Şöleni Düzenlendi
09.07.2025 16:49  Güncelleme: 16:51
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Gümüşhane'de, Sultan II. Bayezid Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için düzenlenen sünnet şöleninde 22 çocuk sünnet ettirilip, bisiklet ve gram altın hediye edildi. Etkinlik, aileler ve çocuklar için unutulmaz anlar yaşattı.

Gümüşhane'de, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın hayır şartı gereği ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik kapsamlı bir sünnet şöleni düzenlendi.

Gümüşhane Valiliği koordinesinde, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen etkinlik; yardımlaşma ve dayanışma kültürünü pekiştirirken, çocukların da yüzünü güldürdü. Programa Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak ile il protokolü katıldı.

Şölen kapsamında 22 çocuk sünnet ettirilirken, her birine bisiklet ve gram altın hediye edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait araçlar ile polis ve jandarma ekiplerine ait araçlar süslenerek çocuklar için şehirde konvoy düzenlendi. Etkinlikte ayrıca çocuklar için çeşitli gösteriler, oyunlar ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan aileler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, sünnet şöleni hem çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı hem de manevi bir atmosfer sundu.

"Bu geleneği yaşatmak çok önemli"

Programda konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Bugünkü programın amacı ekonomik yetersizliği olan ailelerimizin evlatlarını güzel, neşeli bir ortamda hepimizin birlikte kutladığı bir ortamda mutlu etmek. Bu anlamda çok manalı bir program olduğunu söyleyebilirim. Çünkü burada 22 evladımız var ailelerimizin çok kıymetli evlatları. Bu 22 evladımız da eğlenerek, bugünü güzelce yaşayarak, sünnet kıyafetlerini giymenin sevincini tadarak ve kendilerine takdim edilecek hediyeleri de alarak bu programda bu geleneği yaşatmanın hafızalarında güzel bir yer bırakması imkanına kavuşacaklar. Çünkü her erkek çocuğun hafızasında kendi sünnet düğününe ilişkin bir takım hatıralar gelecekte canlanacak ve bu hatıranın güzel olması, anlamlı olması çok çok önemli" dedi.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü Reşat Asrak da, "II. Bayezid Amasya'da şehzadelik yaptığı dönemde kurduğu II. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde bir şartı var. Burada dediği söz sünnet çağına gelen çocuklarımız, güzel kıyafetler giydirilerek, yemekler ikram edilerek, hediyeler verilerek sünnetlerinin yaptırılmasını vakıfın hayır şartları içerisinde belirtmiş. Biz de bugün burada mazbut bir vakfımızın hayır şartını yerine getirmek için bir aradayız" ifadelerini kullandı.

"Sünnet olmaktan korkmuyorum"

Sünnet şenliğinde doyasıya eğlendiğini söyleyen Yağızhan Alparslan, "Ben burada arkadaşlarımla beraber çok güzel eğlendim ve çok mutluyum. Bisikletler, eğlenceler, balonlar çok güzeldi, onları çok seviyorum. Ben sünnet olmaktan korkmuyorum. Bugün rahatladık, eğlendik, çok güzel oyunlar oynadık" diye konuştu.

Kendileri ve çocukları için unutulmaz bir gün yaşadıklarını ifade eden Hatice Temiz ise, "Burada her şey çok güzeldi, çocuklarımıza sünnet kıyafeti verdiler, hediyeler verdiler, altın taktılar. Durumu olmayan çocuklar için çok güzel bir etkinlik oldu. Bizim için de çok güzel oldu, emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de İhtiyaç Sahibi Ailelerin Çocuklarına Sünnet Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

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