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Gümüşhane'de Karlı Kov Kalesi Doğa Yürüyüşü - Son Dakika
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Gümüşhane'de Karlı Kov Kalesi Doğa Yürüyüşü

Gümüşhane'de bulunan Kov Kalesi'ne kar yağışı altında 70 sporcunun katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi. 8 kilometrelik yürüyüş sporculara eşsiz manzaralar sundu. Etkinliğe katılanlar kaleyi gezdikten sonra yürüyüşü tamamladı.

Gümüşhane\'de Karlı Kov Kalesi Doğa Yürüyüşü
17.12.2023 - 21:26,
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Doğu Karadeniz'in en görkemli kalesine kar altında doğa yürüyüşü

Gümüşhane'de 70 sporcu Kov Kalesine kar manzaralı doğa yürüyüşü gerçekleştirdi

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de bulunan ve Doğu Karadeniz bölgesinin en görkemli kalelerinden birisi olan Kov Kalesi'ne kar yağışı altında 70 sporcunun katılımıyla doğa yürüyüşü düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Herkes İçin Spor Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen etkinliğe üniversite öğrencileri ve vatandaşlardan oluşan 70 kişi katılırken, katılımcılar 8 kilometrelik parkuru 6 saatte tamamladı.

Başlangıcından bitişine kadar kar yağışı altında gerçekleştirilen etkinlikte kalenin beyaz örtüyle buluşan manzarası sporculara eşsiz manzaralar sunarken, Türkiye'nin çeşitli illerinden okumaya gelen üniversite öğrencileri gördükleri manzara karşısında adeta büyülendi.

Esenyurt köyünün aşağı mahallesinden yürüyüşe başlayan sporcular denizden bin 760 metrede 130 metre yüksekliğindeki ana kaya üzerine yapılan 662 yıllık Kov Kalesi'ne ulaştı.

Grupta yer alan köylülerin rehberliğinde gerçekleştirilen programda 1361 yılında 3. Aleksios tarafından yapıldığı tahmin edilen ve yüzlerce yıldır ayakta duran Kov Kalesi'nin eşsiz manzarasını bir süre izleyen sporcular ikram edilen ekmek arası köfte ve ayranları yedikten sonra bir süre dinlenip bol bol fotoğraf çektirdikten sonra geri dönerek başladıkları noktada yürüyüşü tamamladı.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Selahattin Taş, tarih araştırmacılarına göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ayakta duran en görkemli kalesi olan Kov Kalesi'nin yılın her mevsiminde ziyaretçilerine büyüleyici manzaralar sunduğunu söyledi.

Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte 8 kilometrelik parkuru tamamladıklarını kaydeden Taş, "Kov Kalesinde etkinlikler düzenledik. Gerçekten muhteşem bir eser. Türkiye'nin ayakta kalmış önemli kalelerinden birisi. Gelenlerin hepsi buraya hayran kaldı. Bu tür etkinliklerimiz hem spor hem de tarih turizmi, doğa turizmi açısından da önemli. Buraya gelemeyenler üzülmesinler, bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

Etkinliğe katılan sporculardan Zahide Taş ise "Tarihi ve çok güzel bir kale. Karla bir araya gelince çok güzel manzara sundu. 4-5 kilometre tırmanış yaptıktan sonra buraya ulaştık. Güzel bir deneyim yaşadık. Gümüşhane'nin çok güzel tarihi yerleri varmış, bunu da görmüş olduk" dedi.

Bir diğer sporcu Latife Ayyıldız da "Kar yağışı altında Kov Kalesine geldik ve çok güzel bir geziydi. Yürüyüşümüz çok güzel geçti, kar hiç durmadı, biraz soğuktu ama çok güzeldi. Üniversite öğrencisi olarak sık sık yapılan bu etkinlikler bizi çok mutlu ediyor, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Hakan Uzak "Araçlarla ulaştıktan sonra yürüyüşe başladık. Manzarası çok güzel bir yer. Çok yüksekte inanılmaz bir deneyim oldu benim için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Doğu Karadeniz Bölgesi, Doğu Karadeniz, Gümüşhane, Spor, Son Dakika

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