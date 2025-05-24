Gümüşhane'de Kazı Etkinliği Çocukları Büyüledi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Kazı Etkinliği Çocukları Büyüledi

Gümüşhane\'de Kazı Etkinliği Çocukları Büyüledi
24.05.2025 09:59
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Gümüşhane Müzesi'nde düzenlenen kazı etkinliği, çocuklara arkeoloji ve kültürel miras deneyimi sundu.

Gümüşhane'de Müzeler Haftası kapsamında Gümüşhane Müzesi önünde düzenlenen kazı etkinliği çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 7-12 yaş arası çocukların katılımıyla arkeolojik kazı etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikle birlikte arkeolojiye ilgi duymaları amaçlanan 40 çocuk, her biri 10 kişilik dört gruba ayrılarak arkeologlar eşliğinde kazı yaptı. Sabah saatlerinde başlayan program, iki seans halinde düzenlendi. Çocuklar, yarım saatlik kazı çalışmasının ardından verilen kısa bir molayla dinlenirken, ardından 25 dakikalık ikinci bir kazı süreciyle arkeolojik buluntuların ortaya çıkarılmasına katkı sundu. Etkinlik sonunda çocuklara katılım sertifikaları takdim edilerek hatıra fotoğrafı çekildi. Arkeologların gözetiminde kazı yapan çocuklar, hem arkeolojik buluntuların ortaya çıkarılma sürecine tanıklık etti hem de kazı yapmanın heyecanını yaşadı.

"Çocuklara tarih bilinci ve kültürel mirasa duyarlılığı aşılamak istedik"

Gümüşhane'nin barındırdığı tarihi ve kültürel zenginlikler nedeniyle çok önemli bir noktada yer aldığını ve bu bilincin çocuklara küçük yaşlarda aşılanması gerektiğinin altını çizen Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürü Nihal Sürmeli, "Gümüşhane Müzesi Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs Müzeler Haftası kutlamaları çerçevesinde, bugün müze bahçesinde çocuklara yönelik özel bir kazı etkinliği düzenledik. Etkinlik ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 7-10 yaş arası çocukların katılımıyla gerçekleşti. Çocuklara arkeolojiye ilgi duymalarını sağlayacak eğlenceli bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Çocuklar arkeologlar eşliğinde kazı etkinliğine katılarak yaklaşık yarım saatlik kazı çalışmalarında bulundu. Kazı süreci sonunda çocuklara katılım sertifikaları verilerek hatıra fotoğrafları çektirdik. Arkeologların rehberliğinde çocuklar hem kazı yapma deneyimini kazandı, hem de arkeolojik kalıntıların ortaya çıkma sürecine tanıklık ettiler. Etkinliğin çocuklarda tarihi bilinci ve kültürel mirasa olan duyarlılığın arttıracağı inancındayım" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Kazı Etkinliği Çocukları Büyüledi - Son Dakika

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