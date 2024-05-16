Gümüşhane'deki İlk ve Ortaokul Öğrencileri Siber Güvenlik Konusunda Bilinçlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşhane'deki İlk ve Ortaokul Öğrencileri Siber Güvenlik Konusunda Bilinçlendi

Gümüşhane\'deki İlk ve Ortaokul Öğrencileri Siber Güvenlik Konusunda Bilinçlendi

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, il merkezindeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri 'EKİP SİBERAY: Güneş Fırtınası' filmini izleyerek hem eğlendi hem de siber güvenlik konusunda bilinçlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve TRT işbirliğinde hazırlanan film, Gümüşhane'deki ilk ve ortaokul öğrencilerine izlettirildi. Öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü tarafından ikram edilen patlamış mısırlarla birlikte filmi izleyerek hem eğlenceli anlar geçirdi. Etkinliğe katılan İl Emniyet Müdürü ve diğer yetkililer, çocukların neşesine ortak oldu.

16.05.2024 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlikle, il merkezindeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri "EKİP SİBERAY: Güneş Fırtınası" filmini izleyerek hem eğlendi hem de siber güvenlik konusunda bilinçlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve TRT işbirliğinde hazırlanan ve 5 Nisan'da izleyicilerle buluşan "EKİP SİBERAY: Güneş Fırtınası" sinema filmi Gümüşhane'deki ilk ve ortaokul öğrencilerine izlettirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde ilk ve ortaokullardan oluşan 112 öğrenci Sema Doğan Yaşam Alanındaki sinema salonuna götürülerek film izlettirildi.

Öğretmenleri eşliğinde salona gelen öğrenciler Emniyet Müdürlüğü tarafından ikram edilen patlamış mısırlarla birlikte filmi izleyerek hem bilinçlendi hem de eğlenceli anlar geçirdi.

İki gün boyunca gerçekleştirilen etkinliğin son seansına katılarak çocuklarla birlikte filmi izleyen İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, Müdür Yardımcısı Ramazan Karaçam ve şube müdürleri çocukların neşesine ortak oldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gümüşhane, Trt, Güvenlik, Etkinlik, Sinema, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'deki İlk ve Ortaokul Öğrencileri Siber Güvenlik Konusunda Bilinçlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: Gümüşhane'deki İlk ve Ortaokul Öğrencileri Siber Güvenlik Konusunda Bilinçlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement