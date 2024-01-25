Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever Off-Road Festivali İçin İncelemelerde Bulundu

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, temmuz ayında ikincisi yapılacak olan Gümüşhane Off-Road Festivali için alanda incelemelerde bulundu. Akçakale Mahallesinde bulunan parkurda özel donanımlı araca binerek parkuru tamamlayan Vali Tanrısever, adrenalin dolu anlar yaşadı.

Gümüşhane'de ilki 11-12 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan ve Türkiye'de büyük ses getiren Gümüşhane Off-Road Festivalinin ikincisi önümüzdeki Temmuz ayında yapılacak.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, bugüne kadar katıldıkları yarışmalardan kazandıkları 63 kupayla büyük bir başarıya imza atan GÜMOFF'un davet üzerine Akçakale Mahallesindeki parkurda incelemelerde bulundu.

Beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan'la birlikte alana giden Vali Tanrısever'i GÜMOFF Başkanı Recep Şahin, Başkan Yardımcısı Alper Akçay ve sporcular karşıladı.

Kulüp yöneticilerinden daha önce yapılan festival hakkında detaylı bilgiler alan Vali Tanrısever daha sonra kulüp başkanı Şahin'in özel donanımlı aracına binerek off-road parkurunu tamamladı.

"Kendimi gayet güvende ve rahat hissettim"

Zaman zaman 4 tekerleği de yerden kesilen araçtan indikten sonra "Kendimi emin ellerde hissettiğim için hiç heyecanlanmadım" değerlendirmesinde bulunan Vali Tanrısever, "Çok dik bir iniş vardı. Orada sanki dimdik aşağı iniyormuşum gibi hissettim. Onun dışında kendimi gayet güvende ve rahat hissettim. Arkadaşlarının hepsine başarılar diliyorum. Profesyonellerin elinde çok güzel bir spor ama uzman olmak gerekiyor. Gençlerimiz uzmanlarından eğitim alsınlar, öyle bu spora girsinler" dedi.

"Kentin tamamının da dahil olduğu bir şenlik havasında yapacağız"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından off-road camiasının ulaşılamayan yerlere gittiklerini ve o sürece büyük katkı sağladıklarını unutmadıklarını kaydeden Vali Tanrısever, "İlimizde düzenleyeceğimiz off-road festivali heyecanla bekliyoruz. GÜMOFF üyesi sporcularımız daha önce Türkiye'nin değişik yerlerinde oldukça başarılı organizasyonlarda hep dereceler aldı. İlimizde de temmuz ayının başında off-road festivali düzenleyeceğiz. Bunu sadece offroadçıların yarıştığı değil kentin tamamının da dahil olduğu bir şenlik havasında yapacağız. Özel İdaremizle, Gençlik Sporumuzla, AFAD'ımızla, Belediyemizle inşallah offroad yapan sevgili gençlerimize destek olacağız. İlimizin diğer illerde tanıtımı, Gümüşhane misafirperverliğinin de diğer illere karşı gösterilmesi hususunda el ele vereceğiz. İnşallah Temmuz ayında ilimize bir aksiyon, bir hareket getireceğiz" diye konuştu.

Şehrin tanıtımı için çok önemli olan bu tarz etkinliklerin Gümüşhane'de daha çok desteklenmesi gerektiği vurgulanan ziyarette festivalle ilgili tüm kamu kurumları, Belediye ve STK'ların katılımıyla bir toplantı yapılarak farklı fikirlerin de dinlenerek hazırlıkların ona göre planlanması, il dışından geleceklere Gümüşhane misafirperverliğinin en üst düzeyde gösterilmesi ve kusursuz bir etkinlik olması için gereken herşeyin yapılmasına karar verildi. - GÜMÜŞHANE