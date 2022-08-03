Gümüşhane'de Muharrem ayı iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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Gümüşhane'de Muharrem ayı iftar programı düzenlendi

03.08.2022 00:17
Gümüşhane'de Muharrem ayı iftar programı düzenlendi

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Şiran ilçesinde katıldığı Muharrem ayı iftar programında "Anadolu coğrafyasındaki her Müslümanın canıdır Hz. Ali. Anadolu coğrafyasında her evde bir Ali vardır" dedi.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Şiran ilçesinde katıldığı Muharrem ayı iftar programında "Anadolu coğrafyasındaki her Müslümanın canıdır Hz. Ali. Anadolu coğrafyasında her evde bir Ali vardır" dedi.

Şiran Belediye'sine ait ve yeni hizmete açılan Şeyran Cafe Restoran'da gerçekleştirilen programda protokol üyeleri ve vatandaşlar dualar eşliğinde Muharrem orucunu açtı.

Etkinliğe eşi Sibel Taşbilek'le katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek burada yaptığı konuşmada bu mübarek günde iftar sofrasında bir arada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Sizin gibi güzel insanlarla değeri kardeşlerimizle aynı sofrayı aynı lokmayı paylaşmak bizim için çok büyük bir onurdur. Anadolu coğrafyasındaki Alevi Sünni demiyorum her Müslümanın canıdır Hz. Ali. Peygamber Efendimizin mübarek ailesidir. Kerbela bizim acımızdır, bizim matemimizdir. Hz. Hüseyin bizim canımızdır. Anadolu coğrafyasında her evde bir Ali, her evde bir Hasan, her evde bir Hüseyin vardır, her evde bir Fatma vardır. Biz biriz, beraberiz, birlikte olacağız. Nifağa asla fırsat vermeyeceğiz. Birbirimizi sevgiyle muhabbetle kucaklayacağız. Ben hepinizin emrindeyim. Bütün milletimizin olduğu gibi sizlerin de emrindeyim. Bizim size muhabbetimiz budur. Hem kişi olarak muhabbetimiz budur hem toplum olarak muhabbetimiz budur hem devlet olarak muhabbetimiz budur. Siz bu devletin varlığının, birliğinin temel taşı, çimentosusunuz. Hep beraber, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde Allah bu devlete kıyamete kadar ömür nasip etsin" dedi.

Etkinliğe İlçe Kaymakamı Zahid Bahadır Semiz, İlçe Belediye Başkanı Mutlu Özel, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Genel Sekreter Yardımcısı Kemalettin Demirkıran, Şiran İl Genel Meclisi üyeleri Kadir Yıldız, Kürşad Karabıçak, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Davetlilerin konuşma yaptığı ve mersiyelerin okunduğu programın ardından Vali Taşbilek'in vatandaşların taleplerini dinlemesiyle program sona erdi. - GÜMÜŞHANE

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Hisarcık, Şiran, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Muharrem ayı iftar programı düzenlendi - Son Dakika

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