Gümüşhaneliler, iftar yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
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Gümüşhaneliler, iftar yemeğinde bir araya geldi

07.04.2022 21:44

Beyoğlu Belediyesi ve Gümüşhaneliler Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, İstanbul'da yaşayan Gümüşhaneliler bir araya geldi.

Beyoğlu Belediyesi ve Gümüşhaneliler Derneği tarafından düzenlenen iftar programında, İstanbul'da yaşayan Gümüşhaneliler bir araya geldi.

Beyoğlu Belediyesi ve Gümüşhaneliler Derneği tarafından iftar yemeği verildi. Hasköy Kültür ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeğine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın yanı sıra birçok Gümüşhaneli vatandaş katıldı. Vatandaşlar iftarlarını açtıktan sonra ilahiler eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

"Her akşam burada iftar soframızla buluşacağız"

Ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini ve iftar sofrasında bir araya gelineceğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İnşallah Ramazan ayı boyunca burada hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Bu akşam Gümüşhaneli hemşerilerimizle bir aradayız. Tabi 2 yıldır bir araya gelemedik. İftar yapamadık. Şimdi derneklerimizle bir araya geldik. Her akşam burada iftar soframızla buluşacağız. Allah birliğimizi daim eylesin. Ramazan ayında coşkuyla heyecanla yaşamayı bizlere nasip etsin. Burada gençlerin ve çocukların olması beni ayrıca mutlu ediyor. Beyoğlu özellikle gençler ve çocuklar konusunda elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Ramazanımız mübarek olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Gümüşhaneliler, iftar yemeğinde bir araya geldi
Gümüşhaneliler, iftar yemeğinde bir araya geldi
Gümüşhaneliler, iftar yemeğinde bir araya geldi

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Kaynak: İHA

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