Gümüşler\'de 15 Temmuz\'a özel etkinlik

Niğde'nin Gümüşler beldesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İl Kültür Müdürlüğü ve Gümüşler Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, tarihi Gümüşler Manastırı önünde yoğun katılımla yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, okunan Mevlid-i şerif eşliğinde şehitler için dualarla devam etti.

Vatandaşlara aşure ikramının da yapıldığı etkinlikte, konuşan Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan, "15 Temmuz, bu aziz milletin iradesine ve istiklaline sahip çıktığı gündür. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz" dedi. - NİĞDE