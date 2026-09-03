Gümüşlük Forumu: Kıyı eylemleri görmezden geliniyor

(MUĞLA) - Kıyılara ilişkin halkın ortak kullanım hakkını savunmak için 28 Haziran'dan itibaren her hafta pazar günü Gümüşlük Halk Plajı'nda eylem yapan Gümüşlük Forum üyeleri, Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde basın açıklaması düzenledi. Üyeler, kıyı işgalleri ve kaçak yapılaşmaya karşı yaptıkları eylemlerin görmezden gelindiğini savundu.

Gümüşlük Forumu, dokuz haftadır sürdürdükleri "Kıyılar Halkındır" eylemlerine rağmen kıyı işgallerin sona erdirilmesi, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve doğal yapısı bozulan sahil şeridinin yeniden halkın kullanımına açılmasına ilişkin taleplerinin karşılıksız kaldığını belirtti.

Gümüşlük Forumu adına açıklama yapan Levent Dinçer, Bodrum Belediyesi ile defalarca görüşmelerine rağmen ciddiye alınmadıklarını ifade ederek, "Eylemlerimiz görmezden gelinmiştir, gelinemez" dedi.

Dinçer, Gümüşlük Forumu olarak hukuksuzluğu sıradanlaştıran her türlü zihniyetin karşısında olduklarını vurguladı.

Evrensel norm ve yasaların belirlediği sınırlar içinde yaşamayı ilke edinmiş, toplumun ortak yaşamı, hukuk düzeni ve adalet duygusunu ilgilendiren konular karşısında sessiz kalmamak için mücadele etmek üzere bir araya gelmiş bir sivil inisiyatif olduklarını kaydeden Gümüşlük Forumu üyeleri, Bodrum Belediyesi başta olmak üzere ilgili yetkilileri bir kez daha göreve çağırdı.

Gümüşlük Forumu üyeleri, "Kıyılar Halkındır" eyleminin devam edeceğini duyurdu.