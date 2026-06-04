Gümüşova'da Keşkek İkramı - Son Dakika
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Gümüşova'da Keşkek İkramı

Gümüşova\'da Keşkek İkramı
04.06.2026 10:04
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Türk Mutfağı Haftası'nda Gümüşova'da keşkek yapımı etkinliği düzenlendi, vatandaşlara ikram edildi.

DÜZCE (İHA) – Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Düzce'nin Gümüşova ilçesinde düzenlenen programda, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan keşkek hazırlanarak vatandaşlara ikram edildi.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Gümüşova ilçesinde geleneksel keşkek yapımı etkinliği gerçekleştirildi. Bu yıl 'Bir Sofrada Miras' temasıyla kutlanan etkinlikler çerçevesinde ilçe pazar yerinde düzenlenen programda, Türk mutfak kültürünün önemli lezzetlerinden biri olan keşkek hazırlanarak vatandaşlara ikram edildi. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan keşkek, etkinliğe katılan vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Programda, geleneksel Türk mutfağının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle, Türkiye'nin zengin gastronomi kültürünün tanıtılması ve yerel lezzetlerin ön plana çıkarılması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gümüşova'da Keşkek İkramı - Son Dakika

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