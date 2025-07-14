(Güncellendi) Bakan Işıkhan: "15 Temmuz zaferi gücümüzü test etmek isteyenler için büyük bir ibrettir" - Son Dakika
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(Güncellendi) Bakan Işıkhan: "15 Temmuz zaferi gücümüzü test etmek isteyenler için büyük bir ibrettir"

14.07.2025 17:32
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15 Temmuz zaferi; mücadelelerle ve zaferlerle dolu şanlı tarihimizi unutanlar için hafızaları tazeleyecek yeni bir destan, irademizi ve gücümüzü test etmek isteyenler için ise büyük bir ibrettir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15 Temmuz zaferi; mücadelelerle ve zaferlerle dolu şanlı tarihimizi unutanlar için hafızaları tazeleyecek yeni bir destan, irademizi ve gücümüzü test etmek isteyenler için ise büyük bir ibrettir" dedi.

Bakan Vedat Işıkhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Bakan Işıkhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin kılcal damarlarına kadar sızan habis ve hain terör örgütü FETÖ'nün bizzat aziz milletimiz tarafından hezimete uğratıldığı gün olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi hayırla yad ediyorum. 15 Temmuz gecesi kahraman milletimiz ve kahraman Mehmetçiğimiz, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kati talimatlarıyla, peygamber ocağı silahlı kuvvetlerimizin izzetini ve onurunu hainlere çiğnetmemiş elde bayrak, göğüste iman şiarıyla dış destekli darbe girişimini bertaraf etmiştir. Asil milletimizin alın teriyle, emekle ve bin bir fedakarlıklarla geliştirdiği ülkemizin savunma gücünü haince ve zalimce, milletimizin kendisine çevirmeye cüret eden asker kılığındaki FETÖ'cü teröristler hedeflerine ulaşamamış ve Türkiye'ye boyun eğdirememişlerdir. Türkiye'ye tehditlerle boyun eğdirmek isteyenler asla unutmamalıdır ki 15 Temmuz zaferi; mücadelelerle ve zaferlerle dolu şanlı tarihimizi unutanlar için hafızaları tazeleyecek yeni bir destan, irademizi ve gücümüzü test etmek isteyenler için ise büyük bir ibrettir. Bizler 'Zaferin Adı Türkiye' diyerek, tam bağımsız kalkınmamız ve daha adil bir dünya hedefimize giden kutlu yürüyüşümüzün önünde duran tüm engellerle mücadele etmeye devam edecek, devlet millet el ele yeni başarı hikayeleri yazacağız. Bu dirayetle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde Türkiye olarak; nüfusumuzun tamamının huzur ve refahı için daha çok emek sarf edecek, önümüzdeki yüzyılı, sürekli ilerleme prensibiyle adaletle, merhametle, çalışarak ve üreterek Türkiye Yüzyılı yapma kararlılığından asla vazgeçmeyeceğiz. Bir taraftan kalkınmış güçlü Türkiye için çalışma ve sosyal güvenlik hizmetlerimiz başta olmak üzere her alanda yeni reformlara imza atarken diğer yandan da dünyanın barış adası, Gazze'nin ve bütün dünya mazlumlarının umudu olmaya devam edeceğiz. FETÖ başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize, irademize ve demokrasimize kasteden tüm terör örgütleriyle kararlı mücadelemizi sürdürecek, inanıyorum ki bu anlayışla Terörsüz Türkiye hedefimize inşallah hep birlikte ulaşacağız. Gelecek nesillere iftiharla hatırlayacakları bir destan bırakmış olmanın haklı gururunu yaşadığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde, canlarını gözlerini kırpmadan feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, istikbalimize ve istiklalimize sahip çıkan gazilerimize, şehit ailelerine ve aziz milletimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel (Güncellendi) Bakan Işıkhan: '15 Temmuz zaferi gücümüzü test etmek isteyenler için büyük bir ibrettir' - Son Dakika

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