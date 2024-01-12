Güney Afrika Cumhuriyeti\'ne Teşekkür Töreni Düzenlendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze'de Filistin halkına soykırım yapmak ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladığı İsrail aleyhinde açtığı soykırım davası devam ederken, Beytüllahim Belediye binası önüne Güney Afrika bayrağı asıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Gazze'de Filistin halkına soykırım yapmak ve Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladığı İsrail aleyhinde açtığı soykırım davası Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda ikinci gününde devam ediyor. Bugünkü duruşmada İsrail savunmasını gerçekleştirirken, Batı Şeria'ya bağlı Beytüllahim kentinde Belediye binasının önüne Güney Afrika Cumhuriyeti bayrağı dalgalandırıldı. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne teşekkür etmek amacıyla düzenlenen törene Beytüllahim'deki çeşitli kurum, kuruluş ve güvenlik hizmetlerinden temsilcilerin yanı sıra toplum liderleri katıldı. Törende, Filistin bayrağının yanına Güney Afrika Cumhuriyeti bayrağı asıldı.

Eski Beytüllahim Valisi Kamel Hamid, Filistin halkının, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ve halkına güçlü ve kalpten bir mesaj gönderdiğini dile getirerek, "Başımızı kaldırdınız, sevindirdiniz ve bizimle dayanışma mesajı gönderdiniz. Hak, özgürlük ve adalet konusunda dünyada birinci sıradasınız. Güney Afrikalı lider Nelson Mandela ve Filistin'in efsane lideri Yaser Arafat'ın mirasına, hakikate ve adalete, özgürlük istedikleri için katledilen çocuklarla sadıksınız" ifadelerini kullandı.

Bayrağın asılması törenine katılanlar Nelson Mandela ve Yaser Arafat'ın birlikte fotoğrafını taşıdı. - BEYTÜLLAHİM