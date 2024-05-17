Güney Afrika'da Kuyumculuk ve Takı Tasarım Meslek Okulu Açıldı - Son Dakika
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Güney Afrika'da Kuyumculuk ve Takı Tasarım Meslek Okulu Açıldı

Güney Afrika\'da Kuyumculuk ve Takı Tasarım Meslek Okulu Açıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından desteklenen Güney Afrika'da Kuyumculuk ve Takı Tasarım Meslek Okulu açıldı. Okul, Mdantsane kasabasında kurulan The African Show Coalition Institute (TASCI) ile iş birliği içerisinde faaliyet gösteriyor. Eğitim ve burs imkanları sunan okul, MQA sertifikası alan ilk okul olarak öne çıkıyor.

17.05.2024 11:27  Güncelleme: 11:30
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle Güney Afrika'da Kuyumculuk ve Takı Tasarım Meslek Okulu açıldı.

TİKA'nın desteği ile Güney Afrika'nın Eastern Cape bölgesi Mdantsane kasabasında The African Show Coalition Institute (TASCI) isimli STK ile iş birliği içerisinde kuruluşu tamamlanan Mdantsane Kuyumculuk ve Takı Tasarım Meslek Okulunun gaz sistemi kurulumu ve iki sınıfının gerekli tüm ekipmanlarının temini sağlandı.

Güney Afrika'nın Madencilik Sertifikasyon Ajansı'nın okulu inceleyerek sertifika vermesi ve aday öğrencileri sınava tabi tutması ile eğitime hazır hale gelen Mdantsane Kuyumculuk ve Takı Tasarım Meslek Okulu, Eastern Cape Bölgesinde MQA sertifikası alan ilk okul olarak öne çıkıyor.

Eğitim ve burs imkanları

İlk yıl sınavı geçen 101 öğrenci, pirinç ve bakır ile takı tasarımı eğitimi alacak. İkinci yıl gümüş ve üçüncü yıl altın işletme eğitimini tamamlayan öğrenciler mezun olacak. Eğitim süresi boyunca öğrencilere MQA tarafından burs verilecek.

Açılış töreni düzenlendi

Mdantsane Kuyumculuk ve Takı Tasarım Meslek Okulunda düzenlenen açılış törenine Buffalo City Belediye Başkanvekili Helen Neale-May, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Ayşegül Kandaş, TİKA Pretorya Koordinatörü Abdulkadir Abukan, TASCI Başkanı Bathandwa Kwababa, yerel yöneticiler ve yerel medya katıldı.

TASCI Başkanı Kwababa, kendileri için bir rüyanın gerçekleşmesine katkıda bulunan TİKA'ya şükranlarını sunarken, Belediye Başkanvekili Neale-May de Türkiye'nin bölgelerinde gerçekleştirdiği projelerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Türk halkına teşekkürlerini iletti.

TİKA Güney Afrika Koordinatörü Abukan, yüksek işsizlik ve okulu terk oranları ile mücadele eden Güney Afrika'da mesleki eğitimin önemini vurguladı. Türkiye'nin büyümekte olan kuyumculuk sektörünün kaliteli işçiliğe duyduğu ihtiyacı dile getirdi.

Büyükelçi Kandaş konuşmasında TİKA'nın Güney Afrika'nın tüm bölgelerinde kalkınma projeleri ile aktif olduğunu belirterek özellikle kadın ve gençlere yönelik çalışmaların altını çizdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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