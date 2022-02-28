Güney Çevreyolunda çalışmalar hızla ilerliyor - Son Dakika
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Güney Çevreyolunda çalışmalar hızla ilerliyor

28.02.2022 15:45
Güney Çevreyolunda çalışmalar hızla ilerliyor

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Millet Caddesi ile eski Besni Caddesini birbirine bağlayacak olan Güney Çevreyolunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Millet Caddesi ile eski Besni Caddesini birbirine bağlayacak olan Güney Çevreyolunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Adıyaman Belediyesi tarafından, Yunus Emre Mahallesindeki Millet Caddesi ile Sümerevler Mahallesindeki eski Besni Caddesini birbirine bağlamak için başlatılan Güney Çevreyolundaki çalışmalara devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorumlulardan bilgi aldı.

İncelemeler sonunda kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, amaçlarının Adıyaman'daki alternatif yolları arttırarak şehrin gelişimine katkı sunmak olduğunu söyleyerek, "Güney Çevreyolunda sürdürdüğümüz çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayıp planladığımız diğer projelerimizle birlikte şehrimizi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.

Başkan Kılınç daha sonra yol yapımında görev alan işçilerle ve çevre sakinleriyle sohbet edip, kolaylıklar diledi. - ADIYAMAN

Güney Çevreyolunda çalışmalar hızla ilerliyor

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Fen İşleri Müdürlüğü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güney Çevreyolunda çalışmalar hızla ilerliyor - Son Dakika


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