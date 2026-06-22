Güney Kıbrıs\'ta kayıp Bangladeşli öğrencinin cesedi bulundu

Güney Kıbrıs'ta üniversite eğitimi alan 22 yaşındaki Bangladeşli öğrenci Sahruar Ahmed Emon'un cesedi, Kofinou bölgesinde bulundu. 12 Haziran'dan bu yana kayıp olan genç öğrencinin ölümü ülkede büyük yankı uyandırdı.

Rum polisinin yaptığı açıklamaya göre, öğrencinin cesedinde bıçak izleri tespit edildi. İlk incelemelerde ölüm nedeninin boğulma olduğu belirtildi.

ŞÜPHELİ SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cinayetle bağlantılı olarak yine Bangladeş uyruklu 22 yaşındaki bir kişi gözaltına alındı. Polis, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini ve cesedin bulunduğu yeri gösterdiğini açıkladı. Ayrıca şüphelinin üzerinde Sahruar Ahmed Emon'a ait cep telefonunun bulunduğu da kaydedildi.

AİLESİNDEN FİDYE İSTEDİLER

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar olayın boyutunu daha da büyüttü. Öğrencinin kaçırılmasının ardından Yunanistan'da yaşayan babasına internet üzerinden fidye mesajları gönderildiği öğrenildi. Gönderilen mesajlarda önce 10 bin euro, ardından 25 bin euro olmak üzere toplam 35 bin euro talep edildiği belirtildi. Mesajlarda ayrıca paranın ödenmemesi halinde öğrencinin böbreğinin alınacağı yönünde tehditlerde bulunulduğu ifade edildi.

BABASININ MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Genç öğrencinin babasının ise gönderilen tehdit mesajlarına karşılık, oğlunun iyi olduğuna dair bir kanıt istediği öğrenildi. Babasının mesajında, "Mesajınızı aldık. Durumu ayarlamaya ve istediğinizi yapmaya çalışıyoruz. Lütfen kötü bir şey yapmayın. Güncel bir fotoğrafını ya da kısa bir sesli mesaj göndermesine izin verin. İş birliği yapıyoruz ve biraz zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandığı belirtildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, fidye talepleri ve tehdit mesajlarının da aralarında bulunduğu tüm detayları incelemeye aldı. Bangladeş hükümeti de olayla ilgili açıklama yaparak cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etti.