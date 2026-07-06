Güney Kore ile Akademik İş Birliği

Güney Kore ziyareti, eğitimden sağlık bilimlerine uzanan çok boyutlu uluslararası ortaklığın kapısını araladı.

Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda küresel akademik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım daha attı. Güney Kore temasları kapsamında K-MEDI Silkroad Global Research Forumuna katılan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyaret programı çerçevesinde Güney Kore'nin saygın yükseköğretim kurumlarından Daegu Haany Üniversitesi ile kapsamlı akademik iş birliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Yapılan temaslarda iki üniversite arasında eğitim, araştırma, sağlık bilimleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp, uluslararası proje geliştirme ile akademik hareketlilik başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışma imkanları ele alındı. Görüşmeler, yalnızca mevcut ilişkilerin güçlendirilmesini değil, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir akademik ortaklık modelinin oluşturulmasını hedefleyen stratejik bir perspektifle yürütüldü.

Bilim Diplomasisinde Yeni Bir Sayfa Açılıyor

Uluslararası yükseköğretimde bilgi paylaşımını, ortak araştırma kültürünü ve bilim diplomasisini güçlendirmeyi amaçlayan görüşmelerde; öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarının yaygınlaştırılması, ortak araştırma merkezlerinin oluşturulması, uluslararası fon kaynaklarına yönelik ortak proje başvurularının hazırlanması ve bilimsel yayın faaliyetlerinin artırılması gibi başlıklar üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Özellikle sağlık bilimleri, doğal ürünler, fonksiyonel gıdalar, biyoteknoloji ve geleneksel tıp alanlarında sahip olunan akademik birikimin ortak projeler aracılığıyla uluslararası düzeye taşınması konusunda iki üniversitenin ortak vizyon ortaya koyması dikkat çekti.

Uluslararası Araştırma Ağlarının Güçlendirilmesi Hedefleniyor

Gerçekleştirilen görüşmelerde, yükseköğretim kurumlarının yalnızca eğitim veren yapılar olmanın ötesinde küresel bilgi üretiminin merkezleri haline gelmesi gerektiği vurgulanırken, ortak lisansüstü programların geliştirilmesi, araştırmacı değişimlerinin artırılması, çift diploma ve ortak danışmanlık modelleri gibi uzun vadeli akademik iş birliklerine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

Bunun yanı sıra, bilimsel çıktıların uluslararası görünürlüğünün artırılması amacıyla ortak yayın faaliyetleri, disiplinlerarası araştırma projeleri ve uluslararası kongre organizasyonlarının birlikte gerçekleştirilmesine yönelik değerlendirmeler de toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Uluslararası İş Birlikleri, Bilimsel Gelişimin En Güçlü Dinamiğidir"

Güney Kore temaslarını değerlendiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, uluslararası ortaklıkların üniversitelerin bilimsel rekabet gücünü artıran en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel üretimimizi uluslararası ölçekte daha görünür kılmayı ve küresel araştırma ağlarında daha etkin rol almayı temel önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Daegu Haany Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin, iki üniversite arasında uzun yıllara yayılan güçlü ve sürdürülebilir bir akademik iş birliğinin başlangıcı olacağına inanıyorum."

Bilimsel gelişimin ortak akıl ve uluslararası iş birlikleriyle mümkün olacağını vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğitimden araştırmaya, sağlık bilimlerinden uluslararası projelere kadar geniş bir yelpazede değerlendirdiğimiz iş birliği alanlarının hem üniversitelerimize hem de ülkelerimiz arasındaki bilimsel ilişkilere önemli katkılar sunacağı kanaatindeyim. Öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artıran, ortak araştırmaları teşvik eden ve bilgi üretimini küresel ölçekte destekleyen her girişim, geleceğin güçlü bilim ekosisteminin inşasına hizmet edecektir."

Rektör Byun: "Gerçekleştirilen Temaslar, Türkiye ile Güney Kore Arasındaki Akademik ve Bilimsel İş Birliklerini Daha İleri Bir Seviyeye Taşıyacaktır"

Daegu Haany Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Byun Chang Hoon ise Atatürk Üniversitesi ile başlatılan iş birliği sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki köklü yükseköğretim kurumunun sahip olduğu bilimsel birikim ve araştırma altyapısının ortak projelerle daha da güçleneceğini ifade etti. Atatürk Üniversitesinin özellikle sağlık bilimleri, geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile uluslararası araştırma alanlarında ortaya koyduğu vizyonu yakından takip ettiklerini belirten Prof. Dr. Byun, gerçekleştirilen temasların yalnızca iki üniversite arasındaki ilişkileri değil, Türkiye ile Güney Kore arasındaki akademik ve bilimsel iş birliklerini de daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inandığını söyledi. Gelecek dönemde öğrenci ve akademisyen değişim programları, ortak araştırma projeleri ve uluslararası akademik faaliyetler aracılığıyla bu ortaklığın somut çıktılar üreteceğine olan inancını vurguladı.

Atatürk Üniversitesinin Küresel Vizyonuna Güçlü Katkı

Daegu Haany Üniversitesi ile gerçekleştirilen temasların, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejisinin somut çıktılarından birisi olarak değerlendiriliyor. Tarafların ortaya koyduğu ortak irade doğrultusunda önümüzdeki süreçte akademik değişim programlarının hayata geçirilmesi, ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve bilimsel iş birliklerinin kurumsal protokollerle güçlendirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası platformlarda kurduğu stratejik ortaklıklarla bilimsel etki alanını her geçen gün genişleten Atatürk Üniversitesi, nitelikli araştırma altyapısı, güçlü akademik kadrosu ve küresel iş birliğine dayalı vizyonuyla yalnızca Türkiye'nin değil, bölgesinin ve dünyanın saygın araştırma üniversiteleri arasında yer alma hedefi doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. - ERZURUM