Güney Kore'nin Bursa ilgisi artıyor - Son Dakika
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Güney Kore'nin Bursa ilgisi artıyor

01.06.2022 00:57
Güney Kore'nin Bursa ilgisi artıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin turizmde yeni pazarlar hedefiyle Güney Kore'ye yönelik çalışmaları meyvelerini veriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin turizmde yeni pazarlar hedefiyle Güney Kore'ye yönelik çalışmaları meyvelerini veriyor. Güney Kore'nin en önemli turizm acentelerinden olan Interpark, Bursa'yı mercek altına aldı.

Bursa'nın turizm potansiyeline katkı koymak ve şehrin dünya turist rotaları arasında yer almasını sağlamak için yapılan çalışmalar çerçevesinde Güney Kore'ye özel bir önem veren Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerinde geri dönüşler başladı. Daha önce Güney Koreli yatırımcılar, turizmciler, tanıtım ajansları ve gazeteciler ile sosyal medya fenomenleri Bursa'da ağırlanırken, şimdi de ülkenin en önemli turizm acentelerinden olan Interpark'ın yetkilisi Sukjin Jeong Bursa'yı ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile Türk Hava Yolları'nın girişimleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte; Koreli turizm profesyoneline Bursa'nın tarihi, kültürel ve turistik değerleri ile turizm hizmetlerini içeren sunumlar yapıldı. Ayrıca, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) yönetim kurulu ile de istişare ve ikili görüşmeler gerçekleştirilerek, turizm işbirliği imkanları değerlendirildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore, Turizm, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güney Kore'nin Bursa ilgisi artıyor - Son Dakika


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