Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fatma Şahin\'i ziyaret etti

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

30.04.2024 17:06  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sırasında kent gündemi, tarım ve gıda üretimi ile Organize Sanayi Bölgesindeki sanayicilerin belediyeden talep ve beklentileri gündeme geldi.

"Tarım alanında devrim gibi yenilikler geliyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ziyaret sırasında, son yıllarda dünya genelinde yaşanan olayların gıdanın önemini daha artırdığını vurgulayarak, Gaziantep'te tarım alanında büyük yeniliklerin yapılacağı müjdesini verdi. Şahin, "Şu anda Gaziantep'te arazilerin yüzde 30'u tarımsal amaçlı olarak kullanılıyor. Bu oranı artırmanın yollarını arayacağız. Öncelikle toprak analizleri yaptırarak hangi toprakta hangi ürünlerin yetiştiğini belirleyeceğiz. Ardından da ihracatçılarımızın gıda sektöründe kullanmak üzere ithal ettiği tarımsal ürünleri Gaziantep'te yetiştirmenin yoluna gideceğiz. Gaziantepli ihracatçı ithal edeceği ürünleri Gaziantep'ten alacak. Böylece tarımsal üretim artacak, ithalat azalacak ve Türkiye kazanacak. Kısacası Gaziantep'te akıllı tarıma geçiş hızlanacak. Bunu da sanayicilerimizle, ihracatçılarımızla, çiftçilerimizle, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yapacağız" dedi.

"Gaziantep dünyanın gıda üretim merkezi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ziyaret sırasında ayrıca Gaziantep'in gıda üretimindeki başarısına dikkat çekerek, " Gaziantep ise dünyanın en önemli gıda üretim merkezleri arasında yer alıyor. Bu çok değerli. Bu başarıyı siz değerli sanayicilerimize borçluyuz. Bu alandaki yenilikleri takip edip başarıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın talepleri, düşünceleri bizim için her zaman önemli olmuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak sorunlarınızın çözümü konusunda her zaman imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Geldiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Akıllı tarım projelerini çok önemsiyoruz"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i başarısından dolayı kutlarken, "Sayın başkanımızla bugüne kadar koordinasyon ve işbirliği halinde çalıştık. Sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın taleplerini hep önemsedi, destek oldu. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız. Kendisine yeni döneminde başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Kadooğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in akıllı tarımla ilgili projelerinin çok değerli olduğunu da ifade ederek, "Gerek Türkiye gerekse bölgemiz ve Gaziantep için birçok konuda olduğu gibi tarımsal konularda da geliştirilecek olan her türlü proje için üzerimize düşen destek ve işbirliğine hazırız. Yeter ki ülkemiz kazansın, yeter ki milletimiz kazansın" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güneydoğu Anadolu, Fatma Şahin, Kadooğlu, İhracat, İhracat, Tarım, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:53 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “Mehmet Şimşek“ açıklaması: Desteğimiz tamdır AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Mehmet Şimşek" açıklaması: Desteğimiz tamdır
16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
17:52 İki takım da en iyilerinden olacak Milli yıldızlara Alman kancası İki takım da en iyilerinden olacak! Milli yıldızlara Alman kancası
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1’i ağır 3 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 18:11:05. #1.13#
SON DAKİKA: Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement