Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Fatma Şahin\'i ziyaret etti

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Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, yeniden seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başkan Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret sırasında kent gündemi, tarım ve gıda üretimi ile Organize Sanayi Bölgesindeki sanayicilerin belediyeden talep ve beklentileri gündeme geldi.

"Tarım alanında devrim gibi yenilikler geliyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ziyaret sırasında, son yıllarda dünya genelinde yaşanan olayların gıdanın önemini daha artırdığını vurgulayarak, Gaziantep'te tarım alanında büyük yeniliklerin yapılacağı müjdesini verdi. Şahin, "Şu anda Gaziantep'te arazilerin yüzde 30'u tarımsal amaçlı olarak kullanılıyor. Bu oranı artırmanın yollarını arayacağız. Öncelikle toprak analizleri yaptırarak hangi toprakta hangi ürünlerin yetiştiğini belirleyeceğiz. Ardından da ihracatçılarımızın gıda sektöründe kullanmak üzere ithal ettiği tarımsal ürünleri Gaziantep'te yetiştirmenin yoluna gideceğiz. Gaziantepli ihracatçı ithal edeceği ürünleri Gaziantep'ten alacak. Böylece tarımsal üretim artacak, ithalat azalacak ve Türkiye kazanacak. Kısacası Gaziantep'te akıllı tarıma geçiş hızlanacak. Bunu da sanayicilerimizle, ihracatçılarımızla, çiftçilerimizle, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte yapacağız" dedi.

"Gaziantep dünyanın gıda üretim merkezi"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ziyaret sırasında ayrıca Gaziantep'in gıda üretimindeki başarısına dikkat çekerek, " Gaziantep ise dünyanın en önemli gıda üretim merkezleri arasında yer alıyor. Bu çok değerli. Bu başarıyı siz değerli sanayicilerimize borçluyuz. Bu alandaki yenilikleri takip edip başarıyı sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın talepleri, düşünceleri bizim için her zaman önemli olmuştur. Büyükşehir Belediyesi olarak sorunlarınızın çözümü konusunda her zaman imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Geldiğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Akıllı tarım projelerini çok önemsiyoruz"

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i başarısından dolayı kutlarken, "Sayın başkanımızla bugüne kadar koordinasyon ve işbirliği halinde çalıştık. Sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın taleplerini hep önemsedi, destek oldu. Önümüzdeki dönemde birlikte çalışmaktan mutluluk duyacağız. Kendisine yeni döneminde başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Kadooğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in akıllı tarımla ilgili projelerinin çok değerli olduğunu da ifade ederek, "Gerek Türkiye gerekse bölgemiz ve Gaziantep için birçok konuda olduğu gibi tarımsal konularda da geliştirilecek olan her türlü proje için üzerimize düşen destek ve işbirliğine hazırız. Yeter ki ülkemiz kazansın, yeter ki milletimiz kazansın" diye konuştu. - GAZİANTEP