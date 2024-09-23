Güngören Belediyesi'nden Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika
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Güngören Belediyesi'nden Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Desteği

Güngören Belediyesi\'nden Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Desteği

Güngören Belediyesi, başarılı öğrencilerin daha kaliteli eğitime ücretsiz ulaşabilmeleri için iki yeni 'Derslik' tesisi açarak eğitim hizmetlerine devam ediyor. 10-14 yaş arası öğrencilere yönelik hizmet veren dersliklerde, temel derslerin yanı sıra rehberlik hizmetleri ve etüt imkânları sunuluyor. 2024 yılında 673 öğrenci derslik programına kabul edildi.

23.09.2024 11:26  Güncelleme: 11:30
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Güngören Belediyesi başarılı öğrencilerin daha kaliteli eğitime ücretsiz ulaşması için kolları sıvadı. 2022 yılında tek bir eğitim tesisi ile başlayan Güngören Belediyesi, 'Derslik' halkasına 2 yeni tesis daha eklendi.

Güngören Belediyesi başarılı öğrencilerin daha kaliteli eğitime ücretsiz ulaşması için kolları sıvadı. 2022 yılında öğrenci kabulüne başlayan Güngören Belediyesi Derslikleri, 10-14 yaş arası öğrencilere yönelik kapsamlı bir eğitim hizmeti sunuyor. İlçede yaşayan 4. sınıf öğrencileri proje okullarına, 7. ve 8. sınıf öğrencileri ise liseye giriş sınavlarına hazırlamak amacıyla faaliyet gösteren Derslikler, Gençosman, Güneştepe ve Akıncılar mahallelerinde hizmet veriyor. Haftanın yedi günü, 10.00-18.30 saatleri arasında eğitim veren dersliklerde, öğrencilere temel derslerin yanı sıra rehberlik hizmetleri, kütüphane kullanımı, etüt ve birebir ders imkanları da sunuluyor. Düzenli olarak öğrenciler deneme sınavlarına tabi tutulurken öğrencilerin sınavda kullandığı yayınlar ise Güngören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor. Branşında uzman 19 kişilik bir öğretmen kadrosu bulunan Güngören Belediyesi, öğrencilerin başarı ve devamlılıklarını da dikkate alıyor. Beş devamsızlık hakkı bulunan öğrenciler, kurallara uymadıkları takdirde sıralamadaki yedek öğrencilerle yer değiştiriyor.

Toplam bin 713 öğrenci ter döktü

Dersliklerden faydalanmak isteyen öğrencilerin seçimi ise, 'Derslik Kabul Sınavı' ile belirleniyor. Öğrenciler, sınav başvurusu sırasında tercih ettikleri dersliği seçilip, sınav sonuçları ve başarı sıralamasına göre dersliklere kabul ediliyor. 2024 yılında başvuran bin 713 öğrenci arasından, Derslik Akıncılar'a 237, Derslik Gençosman'a 196 ve 4. sınıf düzeyinde 240 öğrenci olmak üzere toplam 673 öğrenci Derslik programına kabul edildi. 21 Eylül itibariyle kapılarını açan derslikler, 20 Haziran'a kadar eğitim vermeye devam edecek.

En iyiler ödüllendiriliyor

Güngören Belediye Başkanı Dr. Mimar Bünyamin Demir, her yıl düzenli olarak 'Derslik Veli Buluşması' etkinliği düzenliyor. Velilerin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Bünyamin Demir, daha iyi ve kaliteli eğitimin yol haritasını öğrenci velileriyle birlikte çiziyor. Ayrıca her yıl 'Dersliğin Enleri Ödül Töreni' düzenleniyor. Bu törende en çalışkan, en çok soru soran, en meraklı, en araştırmacı ve en çok okuyan gibi pek çok kategoride ödüller veriliyor. Ayrıca derslik tanıtım günleri, piknik ve müze gezileriyle de öğrencilerin sosyalleşmesi sağlanıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Güngören Belediyesi'nden Başarılı Öğrencilere Ücretsiz Eğitim Desteği - Son Dakika

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