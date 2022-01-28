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Günler sonra güneşi gören Mersinliler sahile aktı - Son Dakika

Günler sonra güneşi gören Mersinliler sahile aktı

28.01.2022 00:57
Günler sonra güneşi gören Mersinliler sahile aktı

MERSİN (İHA) – Günlerdir aşırı soğuk ve yağışın etkisinde olan Mersin'de bugün güneş açtı.

MERSİN (İHA) – Günlerdir aşırı soğuk ve yağışın etkisinde olan Mersin'de bugün güneş açtı. Zaman zaman eksi derecelere düşen kentte, günler sonra güneşi gören Mersinliler sahile akın etti. Güneşin ve denizin tadını çıkaran vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşadı.

Mersin, yaklaşık 10 gün boyunca soğuk ve yağışlı havanın etkisinde kaldı. Hava sıcaklıkları, Mersinlilerin hiç alışık olmadıkları derecelere kadar düşerken, özellikle yüksek kesimlerde 2 metreye varan kar yağışları, neredeyse kent merkezine kadar indi. Gece saatlerinde sıfırın altına kadar düşen ve don olaylarına neden olan, gün içerisinde de 1-2 derecelerde seyreden hava sıcaklıkları karşısında şaşkınlık yaşayan Mersinliler, hiç alışkın olmadıkları bu durumu günlerce sosyal medya hesaplarından da esprili bir dille ifade ederek, 'Mersin kendine gel', 'Biri Mersin'e ne olduğunu hatırlatsın' şeklinde paylaşımlar yaptı.

Ancak, aşırı soğuk havalar bugün yerini ılık ve güneşli bir havaya bıraktı. Adeta bayram yaşayan Mersinliler, güneşi ve güzel havayı görünce sahile aktı. Merkezde sahil boyunca uzanan yaklaşık 13 kilometrelik parklarda, kendilerini çimlere ve deniz kıyısına atan vatandaşlar, bol bol güneşin tadını çıkardı. Kent merkezindeki Atatürk Parkında da çocuklarıyla birlikte gezintiye çıkan aileler, deniz kıyısına oturup çay içen gençler, yürüyüş yapan yaşlılar, balık tutanlar, bisiklet turu atanlar sahili doldurdu. Güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar ise tekneyle kısa bir deniz turuna bile çıktı. Vatandaşlar bol bol selfie yapıp fotoğraf çekerken, yağışlı ve soğuk havalar nedeniyle günlerdir iş yapamayan seyyar satıcıların yüzü de güneşle birlikte güldü.

"Mersin'in güzelliği bu"

İHA muhabiriyle duygularını paylaşan Mersinliler, günlerdik evde çok sıkıldıklarını, güneş yüzünü gösterince de güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söylediler. Vatandaşlar, "Aşırı soğuktan günlerdir dışarıya çıkamadık. Günlerdir çok daralmıştık. Böyle güzel bir hava görünce de sahile gezmeye geldik. Mersin'in güzelliği bu; güneş açarsa yaz, yağmur yağarsa kış olur. Dün kıştı, bugün de güzel bir gün; güneşleniyoruz, ailece oturuyoruz ve güneşin tadını çıkarıyoruz. İnşallah bu günler çabuk geçmez. Deniz kenarı güzel, Mersin de güzel; herkese tavsiye ederiz, böyle güzel havalarda çıksınlar, parklarımızda gezsinler" ifadelerini kullandılar. - MERSİN

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Mersin, Güneş, Medya, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Günler sonra güneşi gören Mersinliler sahile aktı - Son Dakika


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