Günyüzü İlçesinde Yağmur Duası Edildi - Son Dakika
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Günyüzü İlçesinde Yağmur Duası Edildi

Günyüzü İlçesinde Yağmur Duası Edildi

Günyüzü ilçesinde kurak geçen bir kışın ardından rahmet bekleyen vatandaşlar, Kayakent mahallesinde yapılan yağmur duasına katıldı. Yağmur duası havadan dronla görüntülendi ve Gazze için yardım panayırı düzenlendi. Panayırda toplanan 66 bin 800 TL ile Filistin unutulmadı. Muhtar Fatih Olçay, bölgenin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu ve suya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

29.04.2024 10:16
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Günyüzü ilçesinde kurak geçen bir kışın ardından rahmet bekleyen vatandaşlar yağmur duası ediyorlar.

İlçenin Kayakent mahallesinde yapılan yağmur duası, çevre mahallelerden de katılımla yapıldı. Yağmur duası havadan dronla görüntülendi. Kayakent mahallesinde yağmur duasının ardından Gazze için yardım panayırı kuruldu. Panayırda 66bin 800 TL para toplandı ve Filistin duada unutulmadı.

Kayakent Muhtarı Fatih Olçay "Bölgemizin esas geçim kaynağı tarım ve hayvancılık ve hepsinin sonu suya dayanıyor. Kurak bir yıl geçiriyoruz. Kar neredeyse hiç yağmadı. Rabbimiz rahmetini esirgemesin bizden" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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