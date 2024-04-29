Günyüzü İlçesinde Yağmur Duası Edildi

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Günyüzü ilçesinde kurak geçen bir kışın ardından rahmet bekleyen vatandaşlar yağmur duası ediyorlar.

İlçenin Kayakent mahallesinde yapılan yağmur duası, çevre mahallelerden de katılımla yapıldı. Yağmur duası havadan dronla görüntülendi. Kayakent mahallesinde yağmur duasının ardından Gazze için yardım panayırı kuruldu. Panayırda 66bin 800 TL para toplandı ve Filistin duada unutulmadı.

Kayakent Muhtarı Fatih Olçay "Bölgemizin esas geçim kaynağı tarım ve hayvancılık ve hepsinin sonu suya dayanıyor. Kurak bir yıl geçiriyoruz. Kar neredeyse hiç yağmadı. Rabbimiz rahmetini esirgemesin bizden" dedi. - ESKİŞEHİR