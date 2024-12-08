Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Suriye'deki gelişmeler hakkında NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavolı ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakın ile telefon görüşmeleri ggerçekleştirdi.
Türk Silah Kuvvetleri (TSK) tarafından sosyal paylaşım sitesinden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Christopher Cavolı ve Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Oramiral Tony Radakın ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Gürak'tan NATO ve Birleşik Krallık'a Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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