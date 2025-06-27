Gürak ve Veliyev'den Önemli Görüşme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Veliyev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Veliyev, Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşılandı. Törenin ardından ikili, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA