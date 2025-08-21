Gurbetçilerin Hüzünlü Dönüşü - Son Dakika
Gurbetçilerin Hüzünlü Dönüşü

Gurbetçilerin Hüzünlü Dönüşü
21.08.2025 09:55
Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, ayrılık hüznüyle Avrupa'ya dönüş yolculuğuna başladı.

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, memleketlerinden ayrılmanın hüznüyle Avrupa'ya dönüş yoluna geçti. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyruğu oluşurken, dönüş yolunda gurbetçilerin sözleri duygu dolu anlara sahne oldu.

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, sevdiklerinden ayrılmanın hüznüyle Avrupa'ya dönüş yolculuğuna başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyruğu oluşurken, gurbetçiler memleket özlemini ve ayrılık duygusunu dile getirdi. Gurbetçiler Türkiye'de yaşayan vatandaşların ülkenin kıymetini bilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkemizin kıymetini bilsinler

Almanya Hamburg'da 48 yıldır yaşadığını belirten gurbetçilerden Fevzi Karatay, Türkiye'ye her gelişlerinde hem memleket özlemini giderdiklerini hem de ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirterek, "Gurbetçiler çalışmak için Almanya'ya gidiyor, kimse ekmeği bedavaya vermiyor. Buraya geldiğimizde de harcamalarımızla ekonomiye katkı sunuyoruz. Bakkaldan manava, tekstilden giyime kadar herkes faydalanıyor. Tatil için gelişimiz de ucuz değil. Otelde kalsak binlerce euro harcıyoruz. Memleketi görmek için her yıl geliyoruz. Burada eğitim gören gençler, hem ülkesine hem kendisine faydalı olur. Ancak yurt dışında yaşamak kolay değil, herkes hesap yapmadan gitmemeli. Benim kalbimde hep hüzün var ama yine de geldim, güzel geçti. İnşallah seneye de gelmek nasip olur" dedi.

"Devletimize sahip çıkalım"

Almanya'da yaşayan gurbetçilerden Hasan Hüseyin Döne ise iznin kısa sürdüğünü ve ayrılık hüznünü dile getirerek, "Bir ay izne geldik, çabuk bitti. Gurbet çok zor, memleketimizi çok özlüyoruz. Türkiye'de yaşanan sıkıntılar yurt dışından daha farklı görünüyor. Evet, enflasyon var ama Avrupa'da da hayat kolay değil. Orada da aynı şartlarda çalışıyorsun. Ülkemizin kıymetini bilmemiz lazım, devletimize sahip çıkmamız lazım. Eğer bunu kaybedersek eski günlere döneriz. Dış güçlerin oyunlarına gelmemek için devletimizin yanında olmalıyız. Türkiye bizim vatanımız, sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yaşayan gurbetçilerden Muzaffer Yıldız da sıla özleminin bitmediğini vurgulayarak, "Memlekete geliyoruz ama dönüş zamanı geldiğinde mutlu olamıyoruz. Burada kalabilmeyi çok isterdik" dedi.

Memleketlerinden ayrılan diğer gurbetçilerde duygu yüklü sözlerle ana vatana veda etti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Emlak, Yerel, Yaşam, Tatil, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
