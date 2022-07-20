Gürcistan'a gitmek için yola çıkan Alman bisikletçi Kastamonu'ya ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Gürcistan'a gitmek için yola çıkan Alman bisikletçi Kastamonu'ya ulaştı

20.07.2022 00:57
Gürcistan'a gitmek için yola çıkan Alman bisikletçi Kastamonu'ya ulaştı

Almanya'dan bisikleti ile Gürcistan'a ulaşmak için yola çıkan 67 yaşındaki Alman bisikletçi Antoine Capdevielle, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola verdi.

Almanya'dan bisikleti ile Gürcistan'a ulaşmak için yola çıkan 67 yaşındaki Alman bisikletçi Antoine Capdevielle, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola verdi.

Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan emekli öğretmen Antoine Capdevielle (67), bisikletiyle Gürcistan'a gitmek üzere çıktığı yolda Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı. Slovakya, Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'dan geçen Antoine Capdevielle, 10 gün önce Türkiye'ye giriş yaptı. Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde mola veren emekli öğretmen Capdevıelle, Kastamonu'yu çok beğendiğini, fantastik bulduğunu belirtti. Capdevielle, ilk defa bisikletle bir seyahat etme fırsatı bulduğunu, ve turunu Gürcistan üzerinden Karadeniz sahil yolunu takip ederek gerçekleştirmek istediğini kaydetti.

Toplam 4 bin kilometre bir yol kat edeceğini belirten Capdevielle, Ekim ayında Almanya'ya dönmeyi planladığını söyledi.

İlçede yemek yiyip alışveriş yapan Capdevielle, Sinop istikametinde yolculuğuna devam etmek için yola çıktı. - KASTAMONU

YORUMLAR
500
Ünlü İsimden Şok Eden Kavga İtirafı! Ünlü İsimden Şok Eden Kavga İtirafı! Almanya'da Evlendiği Ortaya Çıktı! Almanya'da Evlendiği Ortaya Çıktı! İkiz kız kardeşler, ikizlerle evlendi: Çifte düğünle dünya evine girdiler İkiz kız kardeşler, ikizlerle evlendi: Çifte düğünle dünya evine girdiler
Kaynak: İHA

Gürcistan, Kastamonu, Almanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürcistan'a gitmek için yola çıkan Alman bisikletçi Kastamonu'ya ulaştı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:06 Astana zirvesinin ardından Beyaz Saray'dan "tahıl koridoru" sözleri: Erdoğan müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor
01:03 Tahran'daki üçlü zirvede üç liderden de Suriye için farklı öneriler geldi
01:00 İsmailağa Cemaati'nden kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu'na tepki: Mezkûr şahsın cemaatimiz adına açıklama yapma yetkisi yoktur
00:49 Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı
00:47 Üçlü zirveye bu gergin anlar damga vurdu: 1 dakika boyunca Erdoğan'ı ayakta bekleyen Putin'in rahatsızlığı suratına yansıdı
00:42 "Kaset" tartışmasıyla uğraşan Cübbeli Ahmet'ten "FETÖ çıkışı: Kasetleri çıkarmayan melundur! Allah'ın laneti üzerine olsun!
22:14 Galatasaray transferi resmen açıkladı! Benfica'nın golcüsü Seferovic kiralık olarak kadroya katıldı
21:49 Keçiboynuzu çalarken uyaran komşulara ateş açtılar: 1 ölü, 2 yaralı
21:26 Erdoğan, Putin ve Reisi ile bir araya geldiği üçlü zirvede net konuştu: Milli güvenliğimize kast edenleri Suriye'den söküp atmakta kararlıyız
21:00 Erdoğan'ın İran dini lideri Hamaney'le yaptığı görüşmesinde Türk bayrağının olmaması tartışma yaratmıştı! İşin aslı sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 01:14:07. #1.12#
SON DAKİKA: Gürcistan'a gitmek için yola çıkan Alman bisikletçi Kastamonu'ya ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement