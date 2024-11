Gürcistan\'da Seçim Protestoları Devam Ediyor

Yerel

Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerinin sonuçlarını kabul etmeyen Batı yanlısı muhalefet partilerinin protestoları devam ediyor.

Gürcistan'da 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerine hile karıştırıldığı iddiası ile Batı yanlısı muhalefet partilerinin başlattığı protestolar devam ediyor. Başkent Tiflis'te akşam saatlerinde parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı seçimleri tanımadıklarını belirterek, yeniden seçim yapılmasını talep ettiler. Değişim İçin Koalisyon bloğu lideri Nika Melia, yaptığı konuşmada geri adım atmayacaklarını vurgulayarak, her gün gösteri yapmaları gerektiğini belirtti. Melia, "Her gün Tiflis'te olacağız. Bazen çok kalabalık olacağız, bazen de bundan daha fazla. Ama yakın zamanda öyle bir gün gelecek ki burada kimse içeri giremeyecek. Her gün sokakta olacağız. Öyle kalabalık olmalıyız ki, kimse parlamentoya giremesin. Sadece Rustaveli'de toplanmak yetmez, tüm caddelerde bir araya gelmeliyiz. Yarın saat 14.00'te Spor Sarayı'nda buluşacağız ve bunu her gün yapmalıyız. Gururlu Gürcü halkına yakışan bir zafer elde edene kadar geri adım atmayacağız. Her gün gösteri yapmalıyız" dedi.

Muhalefetten 6 maddelik bildiri

Yüzde 5 barajını aşarak parlamentoda temsil hakkı kazanan Batı yanlısı Değişim İçin Koalisyon, Birleşik Ulusal Hareket ve Güçlü Gürcistan partileri, 6 maddelik bildiri yayınladı. Bildiride, "Yeni seçimlerin yapılmasını talep ediyoruz. Seçimleri tanımıyoruz ve parlamentonun meşruiyetini kabul etmiyoruz. Direniş hareketini başlattık ve önce Tiflis'te, ardından tüm Gürcistan'da bir direniş cephesi oluşturuyoruz. Her yeni protesto daha yoğun olacak ve daha somut hedeflere odaklanacak. Kanıt toplamaya ve uluslararası bir soruşturma için tüm belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaya devam ediyoruz ki, halkın iradesini çalan herkes cezalandırılsın. Her şeyi birlikte yapıyoruz; bu, hepimizin birlikte yapması gereken bir iştir. Son olarak nihai zafere ulaşana kadar devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Gürcistan'da muhalefet ve cumhurbaşkanı seçimleri tanımadı

Gürcistan'da 26 Ekim'de ilk kez nispi temsil ve elektronik oylama ile yapılan seçimleri, Merkezi Seçim Komisyonunun sonuçlarına göre iktidardaki Gürcü Hayali Partisi yüzde 53,93 ile kazandı. Yüzde 5'lik barajı aşarak parlamentoya 3 muhalefet bloğu ve bir muhalefet partisi daha girdi. Ancak muhalefet partileri seçim sonuçlarını tanımadıklarını, seçimlere hile karıştırıldığını ve parlamentoya girmeyeceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de seçim sonuçlarını tanımadığını belirtti.

Seçim Tiflis ile Batı arasındaki gergin ilişkilerin gölgesinde geçti

NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon süreci Gürcistan için öncelikli konular olmaya devam ederken, Tiflis yönetimi ile bazı Batılı ülkeler arasında son dönemde ilişkiler gerildi. Nisan ve mayıs aylarında uzun süreli gösterilere yol açan ve muhalifler tarafından "Rus yasası" olarak nitelendirilen "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasası nedeniyle Gürcistan'ın AB'ye katılım süreci askıya alındı. AB, Gürcistan ordusuna 2024 için planlanan 30 milyon euro tutarındaki yardımı durdurdu. ABD, Gürcistan'a yapacağı 95 milyon dolarlık yardımı ve bu yıl yapılması planlanan ortak askeri tatbikatı askıya aldı ve bazı Gürcistanlı yetkililere de vize yasağı getirdi. Muhalefet seçimi "Avrupa ile Rusya arasında bir tercih", hükümet ise "barış ya da savaş meselesi" olarak nitelendiriyordu.

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasası, yıllık finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki sivil toplum ve medya kuruluşlarının her yılın ocak ayında kendilerini "yabancı ajan" olarak kaydettirmelerini, aksi halde para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını içeriyor. - TİFLİS