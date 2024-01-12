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Gürcü köyünde sınırı geçen ineğin sahibi aranıyor - Son Dakika
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Gürcü köyünde sınırı geçen ineğin sahibi aranıyor

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Kırnati köyünde sınırı geçerek gelen bir ineğin sahibi bulunmaya çalışılıyor. Köy halkı, ineğe nöbetleşe bakıp karnını doyuruyor ve ahırlarında misafir ediyor. İki köy arasındaki sınır ve nehirden kaynaklı hayvanların karşı köye geçmesi olağan bir durum olarak kabul ediliyor.

Gürcü köyünde sınırı geçen ineğin sahibi aranıyor
12.01.2024 - 10:14,
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Gürcü köyü Kırnati, Artvin'in Borçka ilçesi Muratlı köyünden sınırı geçerek köylerine geldiğini tahmin ettikleri ineğin sahibini arıyor. Bir aydır nöbetleşe baktıkları inek için köy halkı adeta seferber olurken, Türkiye'deki yakınlarına haber salarak ineğin sahibine ulaşmaya çalışıyor.

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Batum'un Khelvachauri ilçesine bağlı Kırnati köyü son aylarda sınır aşan bir ineğe ev sahipliği yapıyor. Türkiye sınırında bulunan Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyünde sınırı geçerek geldiğini tahmin ettikleri ineğin sahibini arayan Gürcü köylüler, ineği nöbetleşe bakıp karnını doyuruyor, ahırlarında misafir ediyor.

Muratlı ve Kırnati köyü sakinleri ayni kültüre sahip akrabalık bağları bulunan fakat farklı ülke sınırında arasında yer alan iki köy. 16 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 Kars antlaşmalarıyla iki köy birbirinden ayrılırken, Kırnati Gürcü (Sovyet Rusya), Muratlı ise Türkiye tarafında kaldı. İki köyü sınırın yanı sıra Çoruh nehri de ayırmış durumda. Nehrin bir yakasında Muratlı, diğer yakasında Kırnati köyü yer alıyor. Çiftçilikle uğraşan iki bölge halkı hayvanlarını otlağa gönderdiklerin de bazen hayvanları geri dönmüyor. İki köy arasında sınır çok yakın olduğundan ve baraj suları kapaklar kapatılmasından kaynaklı nehir suları da çekilince nehri geçerek zaman zaman inekler karşı köye gidebiliyor. Böyle bir durumda hayvan sahipleri kaybolan hayvanlarını bulmak için ise sınırın diğer tarafında bulunan akrabalarını arıyor. Yıllardır hayvanları defalarca sınırı geçmesinden kaynaklı köy halkı bu durumu oldukça normal karşılıyor. Son olarak Türkiye tarafından sınırı geçen bir inek Kırnati köyünde başı boş dolaşıp geriye de dönmeyince köydeki Gürcü halkı, soğuk havalarda ineğin dışarda kalmasına gönülleri razı olmamış. Nöbetleşe ahırlarına alarak ineğin bakımını üstlenen Kırnati sakinleri, bir aydır da ineğin sahibini bulmak için seferber olmuş durumda.

"Onlar bizim hayvanlara bakıyor biz de onların hayvanlarına bakıyoruz"

Kırnati köyü sakinlerinden Muradi Genadi Geladze, 1 ay önce Türkiye sınırı geçip geldiğini tahmin ettiği ineğin sahibini aradıklarını söyledi. Bir türlü ineğin sahibinin kim olduğunu bulamadıkları ifade eden Geladze, "İneğe nöbetleşe bakıyoruz. Burası hep böyle, Türkiye'den hayvanlar geliyor sonra geri gidiyor. Fakat bu inek geri dönmedi. Geldiği bir ay oldu. Geri dönmeyince sahibi de çıkmayınca bizde ahıra bağladık. Komşular sırasıyla ot veriyor yiyecek veriyor. Sahibi çıkana kadar bakacağız. Borçka bizim sınırdır, komşudur, akrabalar var. Büyük ihtimalle oradan geldi sahibi çıkacaktır. Elimizden ne gelirse onu yapıyoruz. Böyle olaylar dönem dönem oluyor. Hayvanlar bizim tarafa geçebiliyor, bizimkiler oraya gidiyor. Onlar bizim hayvanlara bakıyor biz de onların hayvanlarına bakıyoruz. Ama bu kez süreç uzun sürdü ve bugüne kadar sahibi çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Hayvanın sahibine seslenen Geladze, "Hayvan sağlamdır, aç değil, dışarda soğukta kalmıyor, sahibini ne zaman çıkarsa bırakacağız. Bize ulaşsın" dedi.

Kırnati köyü muhtarı Elza Steladze ise "Çoruh nehrinin bir tarafında Türkiye'nin köyü Muratlı, diğer tarafından Gürcistan'ın köyü Kırnati bulunuyor. Bir ay önce Borçka sınırından bir hayvan geldi. Soğukta kışta dışarda bırakmadılar, bizim köylüler bakıyor" açıklamasında bulundu. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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