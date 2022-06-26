Gürkan'dan katılımcı belediyecilik vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yapılan ziyarette yaptığı konuşmada, "Belediye olarak beş temel hizmet anlayışı içerisinde çalışırken bunlardan bir tanesi de katılımcı belediyeciliktir" dedi.

Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) Başkanı Nazife Özdemir ve yönetimiyle birlikte Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut ve yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Merkezi İstanbul'da bulunan MASTÖB ile birlikte 24 Ocak 2020 yılında yaşanan depremin ardından bölgeye yardımları ulaştıran Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut ve yönetimi, iki gün süren Malatya gezisi çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi.

Başkan Gürkan'ı ziyaretlerinde konuşan MASTÖB Başkanı Nazife Özdemir, " İstanbul'da görev yapan ve 24 Ocak 2020 yılında yaşadığımız deprem sonrasında bizlerle birlikte Malatya'ya gelen, Pütürge'de bizlerle birlikte olan muhtarlarımızla Malatya'mızı ziyaret ediyoruz. Kıymetli misafirlerimizi Malatya'da misafir etmekten onur duyduk ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı da ziyaret ettik. Ziyaretlerimize katılan misafirlerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

" Selahattin Başkanımızın yaptığı güzel çalışmalara şahit olduk"

İstanbul'un 39 ilçesi ve 963 muhtarıyla birlikte çalışmalar sürdürdüklerini belirten Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, "Sosyal sorumluluk projelerimizle birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Her ilde bir yardım çalışması yapıyoruz. Malatya ilimizde yaşanan deprem dolayısıyla o dönemde 17 kişilik bir heyetle Malatya'ya geldik. Malatya'mızda deprem bölgelerini gezerek elimizden geldiği kadarıyla katkı sağlamaya çalıştık. Katkı sağlama çalışmaları çerçevesinde sohbetlerimiz ve diyaloglarımız ilerleyen zamanlarda da devam etti. MASTÖB yöneticileri bizleri Malatya'ya davet etti ve bizde federasyonumuzun yöneticileriyle birlikte iki gün sürecek olan Malatya ziyaretimizi yapıyoruz. Malatya'nın tarihi değerlerini ve Malatya'yı yöneten değerlerimizi ziyaret ediyoruz. Gezimizde Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın yaptığı güzel çalışmalarına şahit olduk. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Muazzam bir Malatya, muazzam bir hizmet oluğuna şahit olduk. Malatya'da bulunan muhtar arkadaşlarımızdan da başkanımızdan duydukları memnuniyet bizleri de ayrı memnun etti" ifadelerini kullandı.

"Demokrasi nehrine kaynak sağlayan muhtarlarımızdır"

İstanbul'dan gelen muhtarları ve MASTÖB üyelerini ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Biz muhtarlarımızı önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da önemsiyor. Demokrasiyle idare edilen bir yönetimde yaşıyorsak, demokrasinin temel unsurunun muhtarlar olduğunu ifade etmek istiyorum. Eğer demokrasi bir nehirse, o nehrin akışını sağlayan, ona kaynak sağlayan muhtarlarımızdır. Bizler bir parti amblemi üzerinde seçiliriz ancak muhtarlar kendi isimleriyle seçilirler bu çok önemlidir. Demokrasinin tecelli etmesi anlamında da önemli bir demokratik uygulamadır. Belediye olarak beş temel hizmet anlayışı içerisinde çalışırken bunlardan bir tanesi de katılımcı belediyeciliktir. Katılımcı belediyecilik temeli ilkesinde biz yaptığımız işleri, yapacağımız işleri, yol haritamızı ve yön pusulamızı oluştururken özellikle STK'lar olsun, muhtarlarımız olsun, meslek kuruluşlarımız olsun, sendikalarımız olsun, kanaat önderlerimiz olsun, yerel önderler olsun birlikte şehrimizin gelecek vizyonunu tespit etmekte ve belirlemekte fikir ve düşünceleri bizim için anlamlıdır ve manidardır. Bizler göreve geldikten hemen sonra 24 Ocak depremi yaşandı. Ardından dünyayı kasıp kavuran pandemi krizi ve daha sonrasında da küresel ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Bütün olumsuz şartlara rağmen Malatya'ya yapmış olduğumuz hizmetlere bakıldığı zaman Malatya tarihinin toplam hizmetlerinin çok daha fazlasını yaptığımız görülmüştür. Şuanda Türkiye'de en fazla yatırım yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Malatya'mızı mazisine yakışır bir şekilde istikbale hazırlıyoruz. Değerli MASTÖB yönetimine ve İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonuna ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyarette, İstanbul'dan gelen Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu yönetimi ve üyeleri Malatya'da yapılan çalışmaları gördüklerini ve bu çalışmalardan dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ettiklerini belirttiler. - MALATYA