Gürlek Mahallesi'ne Sosyal Tesis Kazandırıldı - Son Dakika
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Yerel

Gürlek Mahallesi'ne Sosyal Tesis Kazandırıldı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Gürlek Mahallesi'nde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni bir sosyal tesis açtı. Tesis, çeşitli sosyal donatılarla donatıldı ve halkın beğenisini topladı.

28.12.2024 23:06
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Başkan Kepenek, Gürlek'e sosyal tesis kazandırdı

DENİZLİ - Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve ekibi, Gürlek Mahallesi'ne kazandırılan sosyal tesisin açılışını gerçekleştirdi.

Honaz Belediyesi tarafından vatandaşların etkinliklerde daha rahat ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Honaz İlçesinin Gürle Mahallesinde sosyal tesis hizmete açıldı. Açılışa Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, CHP Honaz İlçe Başkanı Ramazan Güngördü, muhtarlar ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirdi. İçinde kahvehane, muhtar odası, berber, gelin odası ve mutfak olan sosyal alan büyük beğeni topladı.

Yaptığı konuşmada, Gürlek Mahallesindeki kapalı tesisin olduğunu ama ihtiyaçları karşılamadığını belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek; "Gürlek'te bir kapalı alanımız vardı fakat bu alanda hiçbir sosyal donatı yoktu. Kısacası bir tesis yapılmamıştı. Bu özel bir ihtiyaçtı ve bizim karşılamamız gerekiyordu. Bir gün burada etkinlik yaparken engelli bir çocuk tuvalet ihtiyacını karşılamak için bir yer arıyordu. Ailesi buradaki etkinliği erken bırakmak zorunda kaldı. O gün aklımıza bu ihtiyaç yerleşti. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir donatı yapmamız gerekiyordu. Bugün bu açılışı gerçekleştirdik hayırlı uğurlu olsun. Bunlar aslında küçük dokunuşlar. Meclis kararımızı aldık asıl büyük dokunuş Gürlek'e gelecek. Doğalgazı Gürlek ile buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yüksel Kepenek, Politika, Gürlek, Yerel, Yaşam, Honaz, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gürlek Mahallesi'ne Sosyal Tesis Kazandırıldı - Son Dakika

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