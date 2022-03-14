Güroymak'ta hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Güroymak'ta hasta kurtarma operasyonu

14.03.2022 11:25

Güroymak'ta hasta kurtarma operasyonuBİTLİS Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Güroymak'ta hasta kurtarma operasyonu

BİTLİS Bitlis'in Güroymak ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan kadın, zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Güroymak ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Yazıkonak köyünde yaşayan ve 5 gün önce sezaryen ile doğum yapan 22 yaşındaki doğum hastası kadında; ateş, üşüme ve bilinç bulanıklığı başlaması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Servis ekiplerinden destek istenildi. İhbar üzerine AFAD, 112 Acil Servis ve özel idare ekipleri harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunda paletli araçla ilerleyen ekipler, hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye ulaştırdılar.

Güroymak'ta hasta kurtarma operasyonu
Güroymak'ta hasta kurtarma operasyonu
Güroymak'ta hasta kurtarma operasyonu

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Kaynak: İHA

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